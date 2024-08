Los equipos de baloncesto en silla de ruedas de Estados Unidos, tanto femeninos como masculinos, están jugando en las rondas preliminares de la competencia en los Paralímpicos de París 2024.

Este sábado 31 de agosto el equipo de baloncesto en silla de ruedas masculino de EEUU disputará un partido con la selección de Países Bajos a las 9:00 am (CT).

El equipo de EEUU ganó el juego disputado contra España el jueves 29 de agosto, con un marcador de 66 sobre 56.

Por su parte, el equipo femenino de EEUU de baloncesto en silla de ruedas jugará a las 11:15 am (CT) contra el equipo de Países Bajos. El equipo estadounidense ganó a Alemania el viernes, 73 a 44.

Mientras que se avanza en la competencia, que terminará el próximo 8 de septiembre, se está ante la expectativa si EEUU logrará la hazaña de los Juegos Olímpicos de Río 2016 cuando los equipos masculinos y femeninos subieron al pódium a recibir las medallas de oro.

La competencia de baloncesto en silla de ruedas se realiza en el Bercy Arena, en el corazón de París.

Este año están compitiendo en la división femenina Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Canadá, Países Bajos, China, Japón y Alemania.

En la división masculina compiten: Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Francia, España, Países Bajos y Australia.

¿Cómo es la competencia del baloncesto en silla de ruedas?

Cinco jugadores por equipo juegan en la cancha con las mismas proporciones que en el baloncesto para personas sin discapacidad, además sigue la misma estructura de puntuación: Tiro libre: 1 punto; canasta de campo: 2 puntos; tiro exitoso desde detrás de la línea de 3 puntos: 3 puntos.

La silla de ruedas se considera parte del jugador, explica la página de Juegos Paralímpicos.

¿Cuándo empezó el baloncesto en silla de ruedas?

El baloncesto en silla de ruedas fue uno de los ocho deportes que iniciaron los primeros Juegos Paralímpicos en Roma, Italia, en 1960. Estados Unidos ganó los dos torneos masculinos que se disputaron esa vez, según la página de los Juegos Paralímpicos de París.

“Estados Unidos encabeza el medallero con 13 oros, dos platas y ocho medallas de bronce, seguido de Canadá (seis oros, una plata y un bronce) e Israel (cuatro oros, cuatro platas y cuatro bronces)”, según los Juegos Paralímpicos.

¿Dónde puedo sintonizar la cobertura de los Juegos Paralímpicos?

Peacock será el hogar en Estados Unidos del streaming de los Juegos Paralímpicos de París 2024, y ofrecerá a los fanáticos el destino paralímpico más completo en la historia de los medios de comunicación de EE.UU. La cobertura incluirá la mayor cantidad de horas de transmisión en vivo de un evento paralímpico, con aproximadamente 1,500 horas de cobertura en vivo de los 22 deportes paralímpicos que se transmitirán en Peacock durante el evento de 12 días.

Además, ciertos eventos serán también transmitidos por televisión en USA Network y CNBC, mientras que NBC Sports Digital transmitirá más de 1,500 horas de los Juegos Paralímpicos de París 2024 en sus plataformas TV Everywhere, mediante autenticación, incluidas NBCParalympics.com, NBC.com, la app NBC Sports, la app NBC y todas las demás apps de NBCU que están disponibles en dispositivos móviles, tabletas y televisores conectados. La oferta integral incluye competencias en vivo en los 22 deportes, además de transmisión simultánea de toda la cobertura lineal y el programa digital Gold Zone.

La cobertura de NBCUniversal de los Juegos Paralímpicos de París 2024 será más accesible que nunca para los espectadores de todas las capacidades con subtítulos y más servicios de descripción de audio por televisión.

Además, la accesibilidad mejorada al contenido web, que incluye navegación con teclado, contraste de color y soporte para lectores de pantalla, estará disponible en NBCParalympics.com, NBC.com, la aplicación NBC Sports y Peacock.

Las transmisiones en vivo y las repeticiones que ofrecen descripción de audio tendrán la descripción de audio en inglés como una opción de idioma dentro de los reproductores en estas plataformas digitales.

Por otro lado, cabe mencionar que Telemundo presentará dos especiales de una hora el domingo, 1 de septiembre a las 11 a.m. ET (10 a.m. hora centro) y el lunes, 9 de septiembre al mediodía ET (11 a.m. hora centro), presentados por Vero Rodríguez y Freddy Lomelí. Los programas mostrarán lo mejor de los Juegos y destacarán eventos clave con atletas hispanos, el equipo de EE.UU. y otros países participantes.