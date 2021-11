Cómo ver en Chicago el eclipse lunar de más larga duración en 580 años

Este viernes tendrá lugar un asombroso evento astronómico y toda América del Norte tendrá la oportunidad de verlo.

Un eclipse lunar parcial, que ocurrirá durante la luna llena de noviembre, será visible en las horas previas al amanecer el 19 de noviembre.

Pero este evento será especial, pues se trata del eclipse lunar de más larga duración en 580 años, que también será visible en el 95% de la región de Chicago y el Medio Oeste.

El eclipse durará aproximadamente desde la 1 a.m. hasta las 7 a.m., convirtiéndose así en uno de los eclipses lunares más largos en siglos, debido al lugar donde se ubicará la luna.

Será el segundo eclipse lunar de 2021 y muy similar al último, registrado el 26 de mayo.

Eclipse lunar 2021 hora por hora en Chicago

Según el Planetario Adler, el viernes en la madrugada la luna llena atravesará la sombra de la Tierra y quedará eclipsada casi por completo.

"Podrás nota que una luna muy brillante comenzaría a opacarse y a perder brillo un poco por varios minutos después de la medianoche, hora de Chicago", explicó el planetario.

La fase parcial del eclipse se podrá ver a la 1:18 a.m. y culminará a las 4:47 a.m., según los expertos. Se espera que el eclipse máximo o total ocurra a las 3:02 a.m., hora de Chicago.

¿Qué verás durante el eclipse lunar el viernes?

Un eclipse lunar parcial ocurre cuando la Tierra pasa entre el sol y la luna, proyectando una sombra sobre la luna. Si toda la luna está en la sombra umbral de la Tierra, o en la parte más oscura de la sombra, es un eclipse lunar total.

Si solo una parte de la luna está en la sombra umbral de la Tierra, es un eclipse lunar parcial.

Aunque los expertos no están seguros qué color tomará este eclipse, históricamente el avistamiento puede adquirir un tono gris, naranja o rojizo.

¿Por qué la luna se torna roja en algunos eclipses lunares?

En un eclipse total, la luna está completamente cubierta por la sombra de la Tierra, sin que la luz solar la alcance directamente. Cualquier luz que llegue a la superficie de la luna debe pasar primero a través de la atmósfera de la Tierra.

La atmósfera filtra la mayor parte de la luz de color azul, según la NASA, dejando la dramática luz de color rojo oscuro o naranja que los espectadores de eclipses esperan ansiosamente cada año.

Cómo ver el eclipse lunar desde Chicago

El Planetario Adler transmitirá el evento en vivo el viernes por la mañana, a partir de la 1:30 a.m.

Durante el mes de noviembre, hubo luna nueva el 4 de noviembre, el primer cuarto de luna fue el 11 de noviembre, la luna llena aparecerá el viernes y el último cuarto de luna será el 27 de noviembre.

¿Por qué este eclipse lunar es tan raro?

Primero, la duración. El eclipse durará aproximadamente desde la 1 a.m. hasta las 7 a.m., eso lo convierte en uno de los eclipses lunares más largos en siglos, debido al lugar donde se ubicará la luna.

Estará en su punto más alejado de la Tierra (llamado "apogeo" por los astrónomos), lo que lo convierte en una "micromoon". Esa gran distancia significa menos gravedad. Entonces, como resultado, la luna se moverá más lentamente y pasará más tiempo viajando a través de la sombra de la Tierra.

Es lo opuesto a los fenómenos más conocidos de la "superluna".

En segundo lugar, la cantidad de luna cubierta esta vez hace que este eclipse sea digno de mención. Debido a la forma en que está configurada la órbita en este momento, el 97,3% de la luna estará cubierta por la parte más profunda y oscura de la sombra de la Tierra, llamada umbra.

En un eclipse "total" normal, hasta el 99.1% de la luna cae dentro de la umbra, según la NASA.

¿Cuándo es el próximo eclipse lunar?

Si no tienes la oportunidad de ver la luna llena de noviembre, puedes observar la 'Luna fría' de diciembre.

Esa luna alcanzará oficialmente su fase más completa a las 11:35 p.m. el sábado 18 de diciembre, por lo que también se verá 100% llena la noche siguiente (domingo 19 de diciembre) y 98% lleno el lunes 20 de diciembre.

¿Qué es la Luna de Castor?

La 'Luna de castor', como se conoce a la luna de noviembre, se tornará rojiza, de ahí el nombre 'Luna de sangre'. Pero tendrás que madrugar para verla en todo su esplendor, ya que el eclipse alcanzará su punto máximo entre las 2 y las 4 a.m.

La Luna de castor es llamada así porque aparece cuando los castores comienzan a refugiarse en sus cabañas antes del invierno. El término se originó en las tribus nativas americanas Algonquin y los colonos estadounidenses, que nombraron cada luna llena según las condiciones climáticas, las rutinas agrícolas y las tendencias de caza en esa época del año.

El Farmers ’Almanac señala que la Luna de castor también puede derivarse de los cazadores, "pues era el momento de colocar trampas para castores antes de que se congelaran los pantanos, para asegurar un suministro de pieles cálidas de invierno", dice la publicación.

La luna llena de noviembre también se llama la 'Luna de escarcha', porque es la última luna llena de otoño.