“Como si lucharás por respirar”: sobreviviente de Covid-19 narra lo que vivió

Como miles de personas en Chicago, John Alfonzo se contagió con coronavirus y ahora quiere compartir su experiencia para que todos tomen precauciones contra el virus que le pudo haber costado la vida.

Además de ser padre y esposo, John Alfonzo ahora también es sobreviviente del coronavirus. Hace dos semanas empezó lo que él considera una pesadilla.

“Primero que todo, me dio fiebre, tenía la toz, me sentía un poco sin energía. Después me empezó a dar más la toz y se me dificultaba la respiración”, dijo.

Al principio, dice que le negaron una prueba del coronavirus. “No estaba en alto riesgo. No tenía ningún tipo de enfermedades como asma o diabetes”, señaló. Pero a la semana, sus síntomas empeoraron.

“Es como sentirte que acabas de correr 100 yardas. El campo de soccer de una esquina a otra esquina. Te sientes que estás luchando por respirar, pero lo que estás haciendo es estar acostado en la cama tosiendo”, explicó.

John fue internado en el hospital Monte Sinaí, donde durante 7 días, dependió de una máscara de oxígeno para poder respirar y cuenta que el poder reunirse con su familia fue su sostén durante esos días difíciles.

“Teniendo todo ese tiempo para pensar, es en lo que me enfoqué. Todas las cosas que me faltan por completar. Me encantaría ver a mi hijo manejar, graduarse de la universidad, a todos mis hijos obviamente. Verlos tener su primer bebé, casarse…”, dijo.

Su esposa Kate Alfonzo también fue diagnosticada con el coronavirus.

“Cada día me sientó mejor pero todavía hay síntomas de COVID-19 que están en mi cuerpo”, señaló.

Aunque ambos se encuentran de nuevo en casa recuperándose, ellos dicen que sus vidas aún no han vuelto a la normalidad.

“No tiene siempre esa película que va en el cerebro que uno llega a casa y todos salen corriendo y te abrazan después de tanto tiempo estar afuera, pero más bien es como estoy contento de que estoy aquí, los extraño y los quiero mucho pero todavía a mantener la distancia”, dijo.

A través de sus experiencias, la familia Alonzo quiere concientizar a los demás sobre los peligros del este virus que podría llegar a ser mortal.

“En verdad es algo serio que se debe de tomar en cuenta no solo tu salud, sino la salud de los demás y de las personas que quieras y están rodeados de ti”, concluyó.