Cómo saber si tienes una identificación REAL ID de Illinois

Un pequeño ícono en tu identificación pronto será un factor importante para determinar si puedes o no volar dentro del país.

A partir del 3 de mayo de 2023, cualquier persona mayor de 18 años deberá presentar una de dos formas diferentes de identificación para volar dentro del país o visitar una instalación federal: ya sea una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumpla con la Ley REAL ID, o un pasaporte estadounidense.

Según el Departamento de Servicios Nacionales, la Ley REAL ID, aprobada por el Congreso en 2005, "establece estándares mínimos de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados y prohíbe que ciertas agencias federales acepten para fines oficiales licencias y tarjetas de identificación de estados que no cumplen con estos estándares".

Designadas por una estrella y un círculo dorado en la esquina superior derecha de una licencia de conducir o una identificación estatal de Illinois, las identificaciones REAL ID se emiten en los 50 estados, con estándares de seguridad más estrictos que una simple licencia de conducir.

Según DHS, la identificación REAL ID será necesaria específicamente para los siguientes propósitos:

Acceder a ciertas instalaciones federales, como los filtros de seguridad de la TSA

Abordar aviones comerciales regulados por el gobierno federal o volar en el país

Entrar en centrales nucleares

Si actualmente no tienes una identificación REAL ID, es posible que no necesites una. Según el estado, no necesitas una REAL ID si:

Tienes un pasaporte estadounidense válido

No utilizas aviones como medio de transporte doméstico

No visitas bases militares

No visitas instalaciones federales seguras.

Sin embargo, necesitas una identificación REAL ID, según el estado, si:

No tienes un pasaporte estadounidense válido

Utilizas aviones como medio de transporte doméstico

Visitas bases militares

Visitas instalaciones federales seguras.

Aquellos que deseen obtener una identificación REAL ID mientras renuevan su licencia de conducir de Illinois pueden hacerlo, pero primero deben completar una solicitud en una instalación de Servicios para Conductores de la Secretaría de Estado y proporcionar documentos que prueben su identidad, su número de Seguro Social, una firma escrita y dos documentos que demuestren su residencia.

Los siguientes son documentos aceptables para probar la identidad:

Acta de nacimiento

Pasaporte estadounidense

Pasaporte extranjero con visa de Estados Unidos adherida con el Formulario I-94 aprobado

Acta consular de nacimiento en el extranjero

Certificado de ciudadanía

Certificado de naturalización

Documento de autorización de empleo

Tarjeta de residencia permanente

Para proporcionar prueba de su número de Seguro Social, los residentes pueden mostrar su tarjeta de Seguro Social o una forma W-2. También se aceptará un talón de pago con un número de Seguro Social.

Los residentes de Illinois también deberán mostrar al menos dos comprobantes de residencia. Estos pueden incluir lo siguiente: estado bancaria, cheque cancelado, expediente académico, estado de tarjeta de crédito, contrato de hipoteca o alquiler, póliza de seguro, talón de pago, boleta de calificaciones, factura de servicios públicos y tarjeta de registro de votante.

Después de proporcionar esos documentos, los residentes recibirán una identificación temporal en papel en la instalación (aunque se les recuerda a los residentes que la TSA NO aceptará la identificación en papel) y recibirán su nueva identificación por correo dentro de 15 días hábiles.

Como prueba de firma, los residentes pueden presentar una tarjeta de crédito o débito, un cheque cancelado, una licencia de conducir o identificación de Illinois vigente, una orden judicial, un pasaporte extranjero, una tarjeta de Medicare o una identificación militar estadounidense.

Para obtener una lista completa de los documentos aceptables, has clic aquí.

Una identificación REAL ID cuesta lo mismo que una licencia de conducir ($30) o una identificación estatal ($20).

Los residentes de Illinois pueden usar una lista de verificación interactiva para asegurarse de tener los documentos necesarios para presentar la solicitud.