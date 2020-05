El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con City Colleges of Chicago. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo. Haz clic aquí para conocer más sobre City Colleges of Chicago.

Si bien las universidades han utilizado el aprendizaje a distancia (también conocido como educación online o en línea) durante años, la práctica se ha vuelto repentinamente predominante. El motivo del aumento es obvio, pero los métodos para manejarlo no lo son. Adaptarse a un cambio tan importante y repentino es una lucha en el mejor de los casos, pero es aún más importante cuando tu educación está en juego.

El aprendizaje a distancia brinda muchos beneficios que la experiencia típica del aula no ofrece. En primer lugar, permite flexibilidad: los estudiantes pueden aprender en su propio tiempo, viendo conferencias y completando tareas cuando sea más conveniente. Un padre soltero, por ejemplo, puede atender a sus hijos durante el horario escolar típico y ver clases grabadas por la noche. Asimismo, los estudiantes más jóvenes en los primeros semestres de la universidad pueden usar la educación en línea para aprender a administrar su tiempo y mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y su vida personal.

Sin embargo, algunas clases en línea sí tienen ciertos compromisos de tiempo. Por ejemplo, se puede requerir que todos los estudiantes asistan a una discusión en clase mediante una videoconferencia. Aún así, no se puede pasar por alto la flexibilidad de las clases en línea, especialmente porque los estudiantes no pierden tiempo ni dinero desplazándose hacia y desde el campus universitario.

Las oportunidades de aprendizaje a distancia no son creadas por igual, por lo que los estudiantes deben investigar un poco para encontrar la universidad adecuada para ellos. Si estás interesado en una educación universitaria, busca opciones que cuenten con un historial de ser económicas y accesibles. ¿La universidad tiene un costo de matrícula razonable? ¿Cómo aborda la escuela las preocupaciones específicas de los estudiantes, como las brechas tecnológicas, las necesidades de alimentación o vivienda y la barrera del idioma? ¿La universidad ya ha invertido en tecnología para apoyar el aprendizaje en línea, o se está poniendo al día?

City Colleges of Chicago considera que su exitosa transición repentina al aprendizaje a distancia se debe a años de inversión en tecnología. Cuando la orden de quedarse en casa entró en efecto para todo el estado de Illinois y las escuelas cerraron, City Colleges pudo cambiar el 92 por ciento de sus cursos a créditos en línea en solo una semana. Tanto los profesores como el personal administrativo trabajaron incansablemente para cambiar sus planes académicos a un formato virtual, hacer la transición de todos los servicios estudiantiles en línea y entregar en préstamo laptops y puntos de acceso (hotspots) a estudiantes que no tenían computadoras ni acceso a Internet.

Cuando ideas como equidad, asequibilidad y accesibilidad son la base de la misión de una universidad, puedes estar seguro que la institución seguirá enfocándose en esos valores en tiempos de crisis.

