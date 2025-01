Los venezolanos que están legalmente amparados por el TPS o Estatus de Protección Temporal en EEUU se enteraron este miércoles que será revocado.

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem anunció la medida en un programa de la cadena Fox, en la que se elimina la extensión por los próximos 18 meses del TPS, aprobada por el exsecretario Alejandro Mayorkas, antes de la salida del expresidente Biden.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"El anuncio exclusivo es que estamos retirando la directiva de [renovación de] estatus temporal para venezolanos", dijo Noem en el programa.

"Antes de irse de la ciudad, Mayorkas firmó una orden que decía que durante 18 meses iban a extender esta protección a las personas que están en estatus de protección temporal, lo que significaba que iban a poder quedarse aquí y violar nuestras leyes durante otros 18 meses. Y detuvimos eso", agregó la secretaria.

Cómo funciona el TPS y como impactará en la comunidad venezolana, te explicamos:

¿Qué es el TPS?

El Estatus de Protección Temporal es un beneficio temporal que se le otorga a ciertos países cuyas condiciones son adversas para el regreso de sus ciudadanos.

“El Secretario de Seguridad Nacional puede designar a un país extranjero para el TPS debido a las condiciones en el país que impiden temporalmente que los ciudadanos del país regresen de manera segura, o en ciertas circunstancias, cuando el país no puede manejar adecuadamente el regreso de sus ciudadanos”, según USCIS.

¿Qué países pueden ser designados para tener un TPS?

Un país puede recibir la designación para un TPS si:

Hay un conflicto armado en curso (como una guerra civil)

Un desastre ambiental (como un terremoto o huracán) o una epidemia

Otras condiciones extraordinarias y temporales

¿Qué países tienen TPS?

Según la página de USCIS informaba este miércoles 29 de enero que estos países tienen TPS:

¿Qué beneficios reciben quienes tienen TPS?

De acuerdo con la página de USCIS las personas que se benefician del TPS por el período designado, pueden estar legalmente en el país, no pueden ser deportadas de Estados Unidos, pueden obtener un documento de autorización de empleo y de una autorización de viaje.

“Una vez que se le otorga el TPS, el DHS tampoco puede detener a una persona sobre la base de su estatus migratorio en los Estados Unidos”.

Sin embargo, un beneficio temporal de TPS no lleva a la residencia permanente, aunque no le impide solicitar el estatus de no inmigrante, ajustar su estatus basado en una petición de inmigrante.

“Una solicitud de TPS no afecta una solicitud de asilo o cualquier otro beneficio migratorio y viceversa. La negación de una solicitud de asilo o cualquier otro beneficio migratorio no afecta su capacidad para registrarse para el TPS, aunque los motivos de negación de esa solicitud también pueden dar lugar a la negación del TPS”, según USCIS.

¿Quiénes pueden aplicar a un TPS?

Las personas nacionales de un país designado para el TPS, “o una persona sin nacionalidad que residió habitualmente por última vez en el país designado”.

“Ha estado presente físicamente de manera continua (CPP) en Estados Unidos desde la fecha de vigencia de la fecha de designación más reciente de su país”.

No son elegibles quienes hayan sido condenado por un delito grave o dos o más delitos menores cometidos en Estados Unidos.

Para saber más sobre los requerimientos puede ir a este enlace.

¿Qué pasará con los venezolanos con TPS ahora?

De acuerdo con un mensaje del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), el DHS revertirá a la guía anunciada en octubre de 2023.

Según el Registro Federal, el TPS de los venezolanos que tienen el beneficio desde 2021, seguirá vigente hasta el 10 de septiembre.

Para los que aplicaron al TPS entre 10 de enero y 10 de marzo de 2024, el beneficio estará vigente hasta el 2 de abril.

Hace solo dos semanas, el gobierno de Biden extendió el TPS desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026 para aquellos venezolanos que habían llegado a EEUU antes del 31 de julio de 2023 y que habían residido en el país de forma ininterrumpida.

En ese momento, el DHS dijo que la extensión se debía a "la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el régimen inhumano de Maduro".

El TPS fue creado en 1990 durante el gobierno de George H. W. Bush para dar permisos a inmigrantes de países que estuvieron experimentando desastres naturales, conflictos bélicos o emergencias fuera de lo común.