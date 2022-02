Colocan a policía de Purdue bajo licencia administrativa tras arresto de estudiante negro

WEST LAFAYETTE, Indiana — Un oficial de policía de la Universidad de Purdue recibió amenazas de muerte y está bajo licencia hasta nuevo aviso, informó la universidad, luego de que lo captaran en un video usando su codo para inmovilizar por el cuello a un estudiante negro en el suelo mientras el estudiante gritó “Me estás ahogando”.

El estudiante, Adonis Tuggle, de 24 años, dijo a The Associated Press el jueves que el oficial también lo golpeó y presionó su rostro contra el suelo nevado durante el arresto del 4 de febrero en el campus de la escuela en West Lafayette, Indiana.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Me estaba asfixiando, casi como si estuvieras tratando de ahogar a alguien bajo el agua”, comentó Tuggle.

Parte del arresto fue capturado en un video de teléfono celular por la novia de Tuggle, que fue informado por primera vez por el sitio web de entretenimiento TMZ.

Tuggle, estudiante de tercer año de psicología, indicó que fue arrestado, acusado de resistirse al arresto y pasó aproximadamente una hora en la cárcel antes de salir bajo fianza.

Purdue sostuvo en un comunicado el jueves por la noche que el jefe de policía del campus, John Cox, colocó al oficial en un “permiso de ausencia después de que el oficial y el departamento recibieron amenazas de muerte”. La declaración, que no dio más detalles sobre esas amenazas, leyó que estaban siendo investigadas por la policía del campus.

Cox dijo que su departamento estaba realizando una revisión interna de la conducta del oficial durante el arresto y que la Policía Estatal de Indiana también investigaría.

Además, Cox comunicó que el oficial involucrado estaba respondiendo a una llamada de un tercero que dijo que “parecía que una mujer estaba retenida contra su voluntad”.

La declaración no identificó a Tuggle, quien comentó que no sabe quién llamó a la policía, solo que el oficial llegó y le gritó que se alejara de su novia, que es blanca.

“Ya estaba a un par de pies de distancia de mi novia”, señaló Tuggle, quien agregó que trató de hablar con el oficial. El oficial usó una palabrota y le dijo que se callara.

“Le dije que no tenía motivos para ser irrespetuoso”, dijo Tuggle. “Él le estaba gritando a ella y ella le estaba gritando a él. Le dije a mi novia que se calmara y lo escuché gritar ‘OK amigo, te vas a caer’ y me tiró contra el auto”.

Tuggle agregó que el oficial lo tenía en el suelo y le dijo que “dejara de resistirse”. Aseguró que el oficial también lo golpeó.

En algún momento, Tuggle le dijo a su novia que grabara lo que estaba pasando. Ella le dijo al oficial que estaba lastimando a su novio. Tocó al oficial, quien le advirtió que usaría su pistola con descarga eléctrica con ella si lo hacía de nuevo, afirmó Tuggle.

Cuando llegaron otros agentes, uno le sujetaba un brazo mientras que otro le sujetaba la pierna, según Tuggle.

“Todavía estaba gritando: 'Tiene su codo en mi cuello'”, de acuerdo con Tuggle. “Dejó caer todo su peso sobre mi cara y cuello. En el calor del momento, lo único en lo que estaba pensando era en tratar de quitarme de encima a este oficial”.

“Podías oírme decir ‘No puedo respirar. Me estás asfixiando. Estás hiriéndome.'"

Tuggle comentó que la muerte en 2020 de George Floyd, quien dijo que no podía respirar cuando el ex oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, presionó su rodilla sobre el cuello del hombre negro, no se le escapa.

“Básicamente, lo que le pasó a George Floyd casi me pasó a mí, excepto que tenía un codo, no una rodilla y, afortunadamente, todavía respiro en lugar de estar en un ataúd”, expresó Tuggle.

Andrew M. Stroth, un abogado de derechos civiles compartió que Tuggle y su familia exigen una investigación completa y la publicación del video de la cámara corporal de la policía. Añadió que se deben retirar los cargos contra Tuggle.

La Unión de Estudiantes Negros de Purdue organizó una asamblea en la noche del jueves en una de las salas de conferencias del campus que se llenó al máximo y muchos alumnos se sentaron afuera en los pasillos. Los asistentes exigieron acción y sugirieron una supervisión independiente del departamento de policía de Purdue, más accesibilidad a las cámaras corporales y más recursos permanentes para los estudiantes de color de Purdue.

Nigel Taylor, vicepresidente de la Unión de Estudiantes Negros, dijo que los alumnos describieron “un plan claro para hacer cumplir estos objetivos si no se cumplen”.

“Por supuesto que queremos hacer esto pacíficamente, realmente no queremos llegar a ese punto. Sin embargo, queremos asegurarnos de que se cumpla esta agenda porque, francamente, estamos cansados ​​de tener estas mismas conversaciones año tras año”, dijo a WLFI-TV.

El presidente de Purdue, Mitchell Daniels, Jr., dijo en un comunicado que la investigación sobre la conducta del oficial sería “rápida y exhaustiva”.

“Si se determina que el oficial ha cometido una mala conducta, se tomarán las medidas apropiadas de inmediato”, sostuvo Daniels, Jr.