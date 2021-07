En Pilsen: empleado denuncia supuesta agresión en conocido restaurante mexicano

Este lunes, otro empleado del conocido restaurante mexicano Cantón Regio en Pilsen llamó a la policía de Chicago para reportar que fue presuntamente golpeado por su empleador y “sacado del sitio como un perro”.

Felipe Acevedo, quien dice llevaba más de una década trabajando como cocinero interpuso la acusación luego de que el pasado sábado, y según él fue agredido físicamente por el dueño del restaurante tras haber tenido un malentendido con un mesero.

“El me siguió por el “basement”, me sacó al callejón y todavía me dice: “te vas a ir de aquí como un perro” y luego iba caminando y por la espalda fue cuando me atacó el señor Daniel Gutiérrez Jr.”, alega Acevedo.

La policía de Chicago confirma que recibieron una denuncia por teléfono de un hombre de 43 años que reportó haber sido golpeado en la cabeza en trabajo por un ofensor conocido.

“Me siento mal porque mucho tiempo trabajé para ellos y no es para que me hubiese tratado así. No está bien lo que hicieron”, dice Acevedo.

Esta no es la primera vez que Telemundo Chicago reporta sobre incidentes de supuestos abusos por parte de Daniel Gutierrez Jr.

En el 2019, Jorge Viñali, denunció otro caso de abuso a la policía. “El primer golpe fue el que me dio aquí, y luego yo me puse las manos para que no me desfigurara el rostro”, dijo Viñali aquel entonces.

Entre tanto, en una llamada telefónica, Daniel Gutierrez Jr., solo se limitó a decir que la acusación de Acevedo es falsa y aseguró que tenía un video que le daría a Telemundo Chicago para mostrar que el jamás lo golpeó.

Al cierre de nuestro noticiero, el video en cuestión no fue entregado y Gutierrez Jr. dejó de contestar a las llamadas de nuestro reportero.

Jorge Mujica, defensor de los derechos de los trabajadores y quien no está involucrado en este caso, ofrece consejos sobre qué pueden hacer los empleados en situaciones similares.

“En los casos de abuso laboral hay que acudir a las autoridades laborales, en los casos de asalto criminal hay que ir directamente a la policía. A nadie se le puede tocar, golpear, empujar. Ninguna agresión física, es más, los trabajadores que no tengan documentos legales y sean víctimas de una agresión de ese tipo pueden conseguir una Visa U como víctimas de crimen”, dijo Mujica.

La policía de Chicago indica que hasta el momento no cuentan con más detalles sobre el incidente y que la denuncia está hecha por parte de Felipe Acevedo quien solo pide que Gutierrez Jr. no vuelva a agredirlo.

Daniel Gutiérrez, dueño del restaurante Cantón Regio, fue arrestado el pasado 24 de septiembre luego de que presuntamente atacó a golpes a un empleado de 52 años quien tuvo que ser llevado al hospital.