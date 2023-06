Cierres en Lake Shore Drive, Michigan Avenue iniciarán pronto por la carrera NASCAR Chicago Street Race

Desde Taste of Chicago hasta Lollapalooza, los grandes eventos regresan a la ciudad en el verano de 2023. Pero este año, también hay uno nuevo en el calendario y viene con más de una docena de cierres de calles.

La primera Chicago Street Race de NASCAR se llevará a cabo en Grant Park y sus alrededores antes del feriado del 4 de julio, el 1 y 2 de julio, según los organizadores. Las entradas para el evento, que presenta una carrera de circuito de 12 curvas y 2.2 millas a lo largo de Lake Shore Drive, así como artistas como The Chainsmokers, Miranda Lambert, The Black Crowes, salieron a la venta a principios de este año.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Y a principios de este mes, entraron en vigencia un puñado de cierres de calles en anticipación del evento, con más en camino.

"Como Chicago alberga la primera carrera callejera de la serie de la copa en los 75 años de historia de NASCAR, se alienta a los residentes y visitantes a tener en cuenta los impactos del tráfico, así como las medidas de seguridad vigentes", un comunicado de la Oficina de Manejo de Emergencias de Chicago. y Comunicaciones dijo el lunes.

"Los automovilistas en las áreas alrededor de Grant Park y Loop durante la semana previa y durante el fin de semana de la carrera deben estar preparados para el tráfico pesado y posibles desvíos", continúa el comunicado. "Habrá algunos cierres de calles para garantizar la seguridad pública. Los asistentes de control de tráfico (TCA) estarán a cargo del flujo directo y los impactos del tráfico pesado".

De acuerdo con el último plan de tráfico y seguridad de NASCAR, las interrupciones en las carreteras están programadas para comenzar a fines de junio, y se espera que la interrupción de la construcción posterior al evento dure hasta mediados de julio, cerca de Lollapalooza, que está programado del 3 al 6 de agosto en el Parque Grant.

Además de los cierres, los funcionarios dijeron que esperan que aproximadamente 50,000 personas asistan cada día del evento de dos días.

A las 10:00 am del martes, los funcionarios de NASCAR junto con el Departamento de Transporte de Chicago, la Autoridad de Tránsito de Chicago, el Departamento de Policía de Chicago y el Distrito de Parques de Chicago están programados para brindar una actualización a medida que entren en vigencia más cierres de carreteras. Telemundo Chicago y NBC Chicago transmitirá la actualización en vivo y se reproducirá en el video de arriba una vez que comience.

Aquí está la lista completa de los próximos cierres de carreteras y restricciones de estacionamiento, cuándo comenzarán y un mapa de cómo se ve cada uno de ellos.

JUNIO

Junio 18

A partir del domingo 18 de junio, Jackson Drive entre Michigan Avenue y Columbus Drive cerrará. Se espera que este cierre comience a las 7:00 pm y continuará hasta las 6:00 am del lunes.

Junio 19

El lunes 19 de junio, Balbo cerrará entre Michigan Avenue y DuSable Lake Shore Drive, pero la intersección a lo largo de Columbus permanecerá abierta.

Junio 20

A partir de las 6:00 am del martes 20 de junio, se bloqueará un carril en Columbus Drive en dirección norte entre Roosevelt y Balbo Drive. Los autobuses de la Autoridad de Tránsito de Chicago que recorren esta franja también serán desviados, dijeron las autoridades.

Junio 21

Los cierres de carriles en la acera comienzan el miércoles 21 de junio para Columbus Drive en dirección norte entre Balbo y Jackson Drive.

Junio 22

A partir de las 6:00 am del 22 de junio, se cerrará un carril de Columbus Drive en dirección sur entre Roosevelt y Balbo. Sin embargo, el paso subterráneo de Columbus Drive permanecerá abierto.

Junio 23

A partir de las 6:00 am, continuará el cierre de carriles en Columbus Drive en dirección sur, esta vez de Balbo a Jackson.

Junio 24

Los cierres de carriles comenzarán el sábado del 24 de junio a lo largo de Congress Circle en ambas direcciones.

Junio 25

A partir de las 12:01 am, Jackson Drive cerrará entre Michigan Avenue y Columbus Drive y Columbus Drive cerrará entre Jackson Drive y Roosevelt Road.

Junio 26

A partir de las 6:00 am, se cerrará Congress Plaza Drive y comenzarán los cierres de carriles en Roosevelt Road en dirección este entre Columbus Drive y DuSable Lake Shore Drive.

Junio 27

A partir de las 6:00 am, el cierre del carril de la acera comienza en DuSable Lake Shore Drive en dirección sur entre Balbo Drive y Roosevelt Road para la instalación de barreras en las vías.

Junio 28

A partir de las 10:00 am, está programado que comience un cierre de carril en la acera en DuSable Lake Shore Drive en dirección sur entre Balbo Drive y Roosevelt Road para la instalación de barreras en las vías.

Junio 29

A partir de las 8:00 pm, Michigan Avenue en dirección norte se cerrará entre Balbo Drive y Jackson Drive y se cerrará un carril de tráfico en Michigan Avenue en dirección sur entre Balbo y Jackson.

Luego, a las 10:00 pm, DuSable Lake Shore Drive en dirección sur se cerrará entre Monroe Drive y McFetridge Road y Roosevelt Road se cerrará entre Columbus Drive y DuSable Lake Shore Drive.

Junio 30

A partir de las 5:00 pm, Michigan Avenue hacia el sur estará cerrada entre Balbo Drive y Jackson Drive.

JULIO

Julio 1

DuSable Lake Shore Drive en dirección norte estará cerrado entre McFetridge Drive y Randolph Street.

Otros cierres de fin de semana de carrera incluyen cierres completos de:

SB DuSable Lake Shore Drive desde Randolph Street hasta McFetridge Drive

NB DuSable Lake Shore Drive desde McFetridge hasta Randolph Street

NB Michigan Avenue desde Roosevelt Road hasta Jackson Drive

SB Michigan Avenue desde Jackson Drive y Balbo Drive

Avenida Monroe desde Columbus Drive hasta DuSable Lake Shore Drive

Columbus Drive desde Roosevelt Rad hasta Monroe Drive

Roosevelt Road desde DuSable Lake Shore Drive hasta Columbus Drive

Jackson Drive desde Michigan Avenue hasta DuSable Lake Shore Drive

Balbo Drive desde Michigan Avenue hasta DuSable Lake Shore Drive

Ida B. Wells desde Michigan Avenue hasta Columbus Drive

Mapa completo del cierre de calles

CALENDARIO DE REAPERTURA

Julio 2

Al final del evento, los funcionarios dijeron que la prioridad se centrará en abrir DuSable Lake Shore Drive, Columbus Drive y Michigan Avenue "lo antes posible".

Lake Shore Drive en dirección norte está programada para reabrir entre McFetridge y Monroe y Michigan Avenue en dirección sur reabrirá entre Roosevelt y Monroe en algún momento antes de las 7:00 am del 3 de julio, dijeron las autoridades.

Julio 3

Se espera que al menos un carril de tráfico se vuelva a abrir en Lake Shore Drive en dirección sur para la medianoche del 3 de julio. Michigan Avenue en dirección norte y Roosevelt Road en dirección este también verán reabrir un carril, mientras que se espera que toda Roosevelt Road en dirección oeste vuelva a abrir.

Julio 4-5

A partir de la medianoche y continuando hasta las 4:00 pm, se espera que los funcionarios continúen retirando el muro de la vía del evento en Lake Shore Drive en dirección sur, reabriendo completamente la carretera después de las 4:00 pm, dijeron las autoridades.

Luego, a partir de las 4:00 pm y continuando hasta las horas de la mañana del 5 de julio, se eliminarán los muros restantes en la avenida Michigan en dirección norte, "permitiendo la reapertura de tres carriles".

Julio 5-6

Entre el 5 y el 6 de julio, se espera que Congress Circle vuelva a abrir por completo.

Julio 6-7

Se espera que Columbus Drive entre Roosevelt y Balbo permanezca cerrado en ambas direcciones. Balbo Drive también permanecerá cerrado al tráfico entre Michigan Avenue y Columbus Drive.

Julio 8-9

Jackson Drive permanecerá cerrado entre Michigan Avenue y Columbus Drive en ambas direcciones. Los cierres también continuarán en Columbus Drive.

July 10

Columbus Drive reabre en ambas direcciones entre Roosevelt Road y Jakcson Boulevard, pero un carril permanece cerrado entre Balbo Drive y Jackson Boulevard en ambas direcciones.

Ida B. Wells entre Michigan Avenue y Columbus Drive reabre por completo.

Se reabre la intersección de Jackson Boulevard y Columbus Drive.

Julio 11

Columbus Drive en dirección norte reabre por completo entre Balbo Drive y Jackson Boulevard.

Julio 12-13

Balbo Drive reabre entre Columbus Drive y DuSable Lake Shore Drive.

Julio 14-15

Se reabren todas las calles, estacionamientos y aceras.

RUTAS ALTERNATIVAS

Para aquellos que necesitan para viajar al norte o al sur, los funcionarios recomiendan:

• State St.

• Dearborn St. (NB)

• LaSalle St. (NB and SB)

• Wells St. (SB)

• Franklin St. (NB)

• Upper Wacker Dr. (NB and SB)

Para el oeste o al este:

• Upper Wacker. (EB and WB)

• Randolph St. (WB)

• Washington. (EB)

• Madison Ave. (WB)

• Roosevelt Rd. (EB and WB)

• 18th St. (EB and WB)

• 22nd St / Cermak (EB and WB)

Lower Wacker Drive se promoverá para el tráfico directo para evitar el Loop.