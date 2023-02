Chicago: una guía paso a paso para votar por correo en las elecciones para la alcaldía

La votación anticipada para las próximas elecciones municipales de Chicago de 2023 está actualmente en marcha, con 9,440 votos emitidos hasta el 2 de febrero, según la Junta Electoral.

En estos comicios, los residentes van a emitir su voto para elegir a alcalde entre nueve candidatos, a 50 concejales y a los miembros de los nuevos concilios distritales de la policía.

Y según los funcionarios electorales de Chicago, la mayoría de esos votos emitidos, 7909 para ser exactos, son boletas enviadas por correo.

En Chicago, un votante registrado puede optar por votar por correo de forma permanente, lo que significa que las boletas se "enviarán directamente a su dirección preferida antes de cada elección", según las autoridades electorales. Además, aquellos que se inscriban recibirán comunicaciones por correo electrónico una vez que una boleta haya sido devuelta con éxito a la Junta Electoral, así como también cuando haya sido procesada y contada.

Si bien el voto por correo está actualmente disponible para las elecciones del 28 de febrero, hay fechas clave a las que debes prestar atención y ciertos pasos que deberás seguir para asegurarte que tu voto cuente.

A medida que se acerca el día de las elecciones, a continuación vas a encontrar una guía paso a paso para votar por correo en los comicios municipales de Chicago de 202

Paso 1. Asegúrate de estar registrado para votar en Chicago

Para votar por correo para las elecciones de Chicago de 2023, deberás asegurarte de que tu registro de votante esté actualizado.

Puedes verificar si estás registrado para votar en Chicago usando esta herramienta.

Si necesitas actualizar tu registro de votante, puedes hacerlo en persona en un sitio de votación anticipada, en las instalaciones para conductores de la Secretaría de Estado de Illinois mientras obtienes una nueva licencia de conducir o en línea.

Si deseas completar el proceso de registro en línea, la fecha límite para hacerlo para las elecciones del 28 de febrero es el 12 de febrero.

Este jueves, 26 de enero inició el período de votación temprana para las elecciones municipales de Chicago.

Paso 2. Completa una solicitud de voto por correo en línea

En Chicago e Illinois, cualquier votante registrado puede solicitar votar por correo para cualquier elección. Además, los votantes de Chicago pueden solicitar unirse a una "Lista permanente de voto por correo", que enviará automáticamente las boletas para todas las elecciones a la dirección registrada.

De cualquier manera, los votantes primero deben completar una solicitud de voto por correo. El último día para que la Junta Electoral reciba nuevas solicitudes es el 23 de febrero.

Según las autoridades, recibirás un correo electrónico de confirmación después de que se acepte tu solicitud, así como cuando se te haya enviado tu boleta por correo.

Según la Junta Electoral, las boletas empezaron a llegar a los buzones el 19 de enero.

Paso 3: ¡Vota! Y no olvides firmar tu boleta

¿Recibiste tu boleta por correo? Es hora de llenarla. Sin embargo, asegúrate de "seguir todas las instrucciones que vienen con tu boleta", señala la Junta Electoral, incluso cómo firmarla, cómo devolverla por correo o cómo entregarla.

Además, las boletas deben llenarse con un "marcador", según la Junta Electoral. “NO use un bolígrafo rojo, porque los escáneres de boletas no pueden leer la tinta roja”.

Paso 4: Devuelve tu boleta antes de la fecha límite

Hay varias formas en que los votantes de Chicago pueden devolver sus boletas por correo, que ya vienen completas con un sobre de devolución con franqueo pagado:

A través del Servicio Postal.

En un buzón seguro en cualquier lugar de votación anticipada de Chicago antes del día de las elecciones. (Ten en cuenta que los sitios de votación anticipada tendrán buzones, pero los recintos electorales del día de las elecciones, no).

Entrega personal a la Junta Electoral en el 69 W. Washington, Sexto Piso

Según los funcionarios electorales, confirmaciones por correo electrónico se envían a los votantes después de recibir su boleta, así como cuando ha sido procesada y contada.

Las boletas deben tener matasellos para más tardar el 28 de febrero. Además, la ley establece que cualquier boleta por correo con matasellos del 1 de marzo o posterior no se puede contar.

Sin embargo, siempre que una boleta esté marcada para el 28 de febrero, tiene hasta el 14 de marzo para llegar a la Junta para ser contada en la elección, según funcionarios.

¿Qué pasa si quiero votar en persona en lugar de por correo?

Si has solicitado una boleta por correo pero no las has enviado, puedes llevarla a cualquier sitio de votación anticipada, entregarla y luego votar en una nueva boleta en persona.

Sin embargo, si una boleta ya ha sido devuelta a la Junta Electoral, "no se puede intentar retirarla".

"El mismo votante no puede votar en persona en el lugar de votación el día de las elecciones a menos que lleve la boleta por correo (o una parte de ella) a los jueces electorales o complete una declaración jurada que indique que nunca recibió la boleta por correo o que la recibió y la perdió”,

A quién contactar si tienes preguntas

Puedes comunicarte con la Junta Electoral de Chicago al 312-269-7967 y encontrar más información aquí.