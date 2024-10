Chicago verá su último atardecer a las 6 p.m. al acercarse el cambio de hora

Disfrútalo mientras dure, Chicago: los atardeceres después de las 6 p.m. pronto serán cosas del pasado.

Según el meteorólogo Kevin Jeanes, del Equipo de Tormentas de la NBC 5, el lunes será el último atardecer a las 6 p.m. de 2024.

La próxima puesta de sol a las 6 p.m. no llegará hasta el 9 de marzo, cuando adelantemos los relojes para 2025.

Según Jeanes, los amaneceres también son cada vez más tarde. Según Jeanes, el amanecer del lunes estaba fijado para las 7:12 a.m.

Los amaneceres más tempranos y los atardeceres más tardes se producen cuando el área de Chicago se prepara para la llegada del horario de verano en menos de tres semanas.

Esto es lo que hay que saber cuando los días se hacen más cortos y las noches más largas.

¿Cuándo termina el horario de verano?

Según las provisiones de la Ley de Horario Uniforme, el horario de verano termina el primer domingo del mes de noviembre.

Este año, esa fecha caerá el 3 de noviembre, y los relojes se retrasarán una hora a las 2 a.m. Aunque esto significa que la puesta de sol se retrasará, también significa una hora más de descanso, lo que probablemente sea una buena noticia.

¿Qué viene después del horario de verano?

El fin del horario de verano marcará la transición a la hora estándar en Illinois.

La hora estándar, según Time and Date, "es la hora local de un país o región cuando no se aplica el horario de verano (DST)".

En algunos países, el horario estándar se conoce como horario de invierno o normal. El horario de verano se denomina entonces horario de verano.

¿Qué es el horario de verano?

El horario de verano es un cambio de hora que suele comenzar en primavera y terminar en otoño. Según las condiciones de la Ley de Política Energética de 2005, el horario de verano empieza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. En esos días, los relojes se adelantan o atrasan una hora.

Cuando no se aplica el horario de verano, la hora se denomina estándar.

Actualmente, Illinois cambia entre los dos.

¿Cuándo vuelve el horario de verano?

El horario de verano volverá a la zona de Chicago el 9 de marzo, el segundo domingo de marzo.

En ese momento, la ciudad volverá a tener casi 12 horas de luz, y el atardecer se dará justo después de las 7 p.m.

¿En qué estados no se aplica el horario de verano?

El cambio de hora anual se producirá en Illinois y en casi todos los estados de EEUU, excepto en dos:

Arizona (aunque algunas tribus indígenas estadounidenses aplican el horario de verano en sus territorios) y Hawaii.

Los territorios de EEUU, incluidos Puerto Rico, Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes de EEUU, tampoco observan el horario de verano.

¿Qué es mejor? ¿El horario de verano o el horario estándar?

El cambio de hora es un tema polarizante para muchos.

Según el Dr. James Rowley, profesor de medicina de la Universidad Rush y ex presidente de la Academia Americana de Medicina del Sueño, el cambio de hora podría ser más perjudicial que beneficioso.

El tema del horario de verano frente al horario estándar ha sido objeto de acalorados debates, sobre todo en los últimos años. Los expertos del sueño han abogado en algunos casos por un horario estándar permanente. Pero algunos expertos afirman que cambiar al horario de verano permanente, como sugirieron anteriormente algunos legisladores, sería peor.

"La hora estándar permanente significaría básicamente que estamos en lo que es, supongo, biológicamente la hora correcta durante todo el año. Y voy a decir biológicamente correcta porque nuestros cuerpos están más acostumbrados y han evolucionado para estar en lo que se consideraría la hora estándar en los últimos años", dijo Rowley a NBC Chicago en una entrevista. "El horario de verano permanente, los problemas particulares vienen en invierno. Es estupendo tener 'la hora extra de luz solar' por la tarde, aunque yo siempre recuerdo a la gente, tenemos la misma cantidad de sol, ya sabes, en el verano, ya sea la luz del día o la hora estándar, pero solo que parece ser una hora más tarde. Pero en invierno, el amanecer es mucho más tarde, y eso es muy problemático biológicamente, porque necesitamos el sol por la mañana para fijar nuestros ritmos circadianos para el día".

Anteriormente, una propuesta legislativa abogaba por un horario de verano permanente, pero finalmente no se aprobó y no se ha propuesto ninguna nueva ley para su votación.

Así pues, los relojes siguen cambiando dos veces al año.

La Academia Americana de Medicina del Sueño lleva varios años abogando por un cambio permanente a la hora estándar.

"Al hacer que el reloj del cuerpo humano se desajuste con el entorno natural, el horario de verano aumenta los riesgos para nuestra salud física, bienestar mental y seguridad pública", dijo en un comunicado el Dr. M. Adeel Rishi, que es presidente del Comité de Seguridad Pública de la AASM y especialista en medicina pulmonar, del sueño y cuidados críticos de la Indiana University Health en Indianápolis. "La hora estándar permanente es la opción óptima para la salud y la seguridad".

Los expertos citaron un "creciente cuerpo de evidencia" en los últimos años.

"La hora estándar permanente ayuda a sincronizar el reloj corporal con el amanecer y el atardecer", dijo en un comunicado el Dr. James A. Rowley, presidente de la AASM. "Esta sincronía natural es óptima para un sueño saludable, y el sueño es esencial para la salud, el estado de ánimo, el rendimiento y la seguridad".

También refleja opiniones similares de otras organizaciones, como la Fundación Nacional del Sueño, que afirmó que "los cambios horarios estacionales son perjudiciales para la salud del sueño y deberían eliminarse."

El horario de verano permanente provocaría amaneceres más tardíos en gran parte de EEUU, y algunos estados no verían amanecer hasta después de las 9 a.m. durante parte del año.

"Tener sol por la mañana nos ayuda a conciliar el sueño por la noche. Y el otro problema es, por supuesto, que a última hora de la mañana está más oscuro, lo que tiene sus propios problemas de seguridad, de conducción, de gente caminando. A los padres les preocupa que sus hijos vayan al colegio a oscuras", explica Rowley. "Si aplicáramos el horario de verano de forma permanente, la mayor parte de Estados Unidos no amanecería hasta después de las 8 a.m. y los estados del norte -ya sabes, los estados particularmente septentrionales como Minnesota, Montana, las Dakotas- no tendrían sol hasta después de las 9 de la mañana". Por eso, la Academia Americana de Medicina del Sueño cree firmemente que deberíamos tener un horario estándar permanente, no un horario de verano permanente".

Aún así, Rowley señaló que actualmente no se está debatiendo ninguna ley que impulse el cambio al horario de verano permanente, por lo que es poco probable que se produzca un cambio en un futuro próximo.

Mientras los relojes siguen cambiando, Rowley señaló que cada vez hay más pruebas de que el cuerpo nunca se adapta del todo al horario de verano, ni siquiera entre la primavera y el otoño.

"Perder esa hora de sueño [en primavera] hace que algunas personas se sientan más ansiosas, deprimidas o irritadas. Así que puede ser bastante problemático. El problema es que, incluso a largo plazo, aunque pensamos que nos estamos adaptando a ese cambio, en realidad hay pruebas de que no nos adaptamos completamente al cambio, por lo que seguimos teniendo un mayor riesgo de sufrir todas esas cosas durante todo el horario de verano", dijo. "Además, como he mencionado antes, necesitamos la luz del sol por la mañana para conciliar el sueño por la noche. Pero durante el verano, si tenemos demasiada luz por la tarde, eso nos impide conciliar el sueño. Así que tener esa "luz extra" por la noche en realidad impide conciliar el sueño. Así que también tiene sus consecuencias a largo plazo".

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por NBC Chicago.