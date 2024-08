Chicago tiene varios eventos este fin de semana, aquí algunos de ellos

CHICAGO AIR AND WATER SHOW 2024

El Chicago Air and Water Show es el espectáculo greatuito más grande de su tipo en el país.

DÓNDE: North Avenue Beach

CUÁNDO: Sábado 10 y domingo 11 de agosto de 10:00 am a 3:00 pm.

GREAT AMERICAN LOBSTER FEST

El festvival culinario Great American Lobster Fest presenta langostas traídas desde la Costa Este, habrá música en vivo, ventasy más.

DÓNDE: Navy Pier, 600 E. Grand Ave., Chicago

CUÁNDO: Sábado 10 de agosto de 1:00 pm a 11:00 pm y el domingo 11 de agosto de 1:00 pm a 8:00 pm.

NORTHALSTED MARKET

El festival callejero de música en vivo que dura un fin de semana celebra a la comunidad LGBTQIA+ en Chicago. La entrada tiene un valor sugerido como donativo de $20.

DÓNDE: En Halsted entre Belmont y Addison

CUÁNDO: Sábado 10 de agosto y domingo 11 de agosto de 11:00 am a 10:00 pm

PRINTERS ROW ART FEST

El sexto festival anual Printers Row Art Fest presenta miles de obras creadas por 95 artistas y artesanos, además de una zona de arte para niños y música en vivo.

DÓNDE: 701 S. Dearborn St., Chicago

CUÁNDO: Sábado 10 de agosto y domingo 11 de agosto de 10:00 am a 5:00 pm.

DANCE FOR LIFE 2024

Durante los últimos 33 años, Dance for Life ha presentado compañías de danza con sede en Chicago para recaudar dinero para el Chicago Dance Health Fund.

DÓNDE: Auditorium Theatre, 50 E. Ida B. Wells Drive

CUÁNDO: Este sábado 10 de agosto a las 6:00 pm

IDINA MENZEL EN CONCIERTO

La actriz y cantante Idina Menzel, mejor conocida como la voz de Elsa en Frozen, de Disney, trae su gira "Take Me or Leave Me" a Chicago.

DÓNDE: Chicago Theatre, 175 N. State St., Chicago

CUÁNDO: Este viernes 9 de agosto a las 8:00 pm

STAND UP DE ELLEN

La expresentadora del Ellen DeGeneres Show está de gira por el país con lo que anuncia como su última gira de Stand Up Comedy.

DÓNDE: Chicago Theatre, 175 N. State St., Chicago

CUÁNDO: Este sábado 10 de agosto a las 8:00 pm (el show del domingo fue cancelado)

CONCIERTO DE METALLICA

La afamada banda de heavy metal Metallica trae a Chicago su M72 World Tour, incluye dos noches, dos sets diferentes y dos actos de apertura diferentes, en la ronda en la línea de 50 yardas.

DÓNDE: Soldier Field, 1410 Special Olympics Dr., Chicago

CUÁNDO: Este viernes 9 de agosto y el domingo 11 de agosto a las 6:00 pm.

DESFILE BUD BILLIKEN

Bud Billiken es el desfile afroamericano más antiguo del país y marca el regreso a la escuela después de las vacaciones de verano.

DÓNDE: El desfile comienza en la calle 39 y King Drive y viaja hacia el sur hasta Washington Park

CUÁNDO: Este sábado 10 de agosto a las 10:00 am.

CONCIERTO DE EDICIÓN ESPECIAL

La agrupación de música regional mexicana traerá su gira "Segunda edición Tour '24" al área de Chicago.

DÓNDE: En el Rosemont Theatre en Rosemont.

CUÁNDO: Este viernes, 9 de agosto a las 8:00 pm

CONCIERTO DE PALOMAZO NORTEÑO

Este evento cuenta con la participación de Eliseo Robles, rosendo Cantú, Lalo Mora y Raúl Hernández.

DÓNDE: En el Rosemont Theatre en Rosemont.

CUÁNDO: Este sábado 10 de agosto a las 8:00 pm