Chicago: siete cines Cinemark reabren el viernes

Cinemark anunció que siete cines del área de Chicago reabrirán el viernes bajo medidas mejoradas de mitigación contra COVID-19.

Según un comunicado, los cines van a mostrar películas nuevas y clásicas y van a incluir ofertas especiales en febrero.

Aquí están las ubicaciones de los cines que abren el viernes:

Cinemark Movies 10: Bourbonnais

Century 16 Deer Park: Deer Park

Cinemark Louis Joliet Mall: Joliet

Cinemark Melrose Park: Melrose Park

Cinemark Tinseltown: North Aurora

Cinemark Spring Hill Mall y XD: West Dundee

Cinemark en Seven Bridges: Woodridge

Los boletos están a la venta a partir de este jueves tanto para los horarios estándar como para las funciones privadas, en las que un grupo puede ver una película seleccionada aparte. El alquiler cuesta $99 por una película clásica y $149 por nuevos estrenos. Para más información, visite www.cinemark.com.

La compañía dijo que los cines mostrarán películas como "Wonder Woman 1984", "The Little Things", "The Marksman", "News of the World" y "The Croods: A New Age", entre otras.

Las personas que vean una película antes del domingo van a recibir un boleto gratis para usarlo entre el 1 y el 28 de febrero. Después de ver la segunda película, van a recibir un cupón de $10 para usarlo en la compra de bocadillos y bebidas.

Cinemark agregó que cada cine será desinfectado entre las proyecciones y las mascarillas serán obligatorias para los usuarios y empleados. Los usuarios tendrán acceso a toallitas para el asiento, desinfectante de manos y métodos de pago sin contacto.

El viernes, 35 localidades de AMC también reabrirán bajo medidas de sanidad.

Estas son las ubicaciones abiertas o que planean reabrir el viernes:

Chicago (abierto el viernes pasado)

AMC Market Square 10

AMC CLASSIC Morris 10

AMC CLASSIC Peru Mall 8

AMC Streets of Woodfield 20

AMC Crestwood 18

Rockford (abierto el viernes pasado)

AMC Rockford 16

Chicago (apertura el viernes)

AMC DINE-IN 600 Norte de Michigan 9

AMC DINE-IN Block 37

AMC Chicago Ridge 6

AMC Cicero 14

AMC Ford City 14

AMC Galewood Crossing 14

AMC Lake In The Hills 12

AMC Niles 12

AMC Norridge 6

AMC DINE-IN Northbrook Court 14

AMC Oakbrook Center 12

AMC Oakbrook Center 4

Cantera AMC 14

AMC Randhurst 12

AMC River East 21

AMC DINE-IN Rosemont 12

AMC South Barrington 24

AMC Village Crossing 18

AMC DINE-IN Yorktown 18

Rockford (apertura el viernes)

AMC Machesney Park 14

AMC CLASSIC Sauk Valley 8

Vernon Hills (apertura el viernes)

AMC Hawthorn 12

Los cines operarán al 25% de su capacidad para cumplir con los requisitos estatales para frenar la propagación de COVID-19 en Illinois. Los usuarios deberán ponerse mascarilla y distanciarse socialmente mientras estén en los cines.

También se han abierto otras atracciones en el área de Chicago incluyendo el Acuario Shedd, el Museo Field y el Instituto de Arte.