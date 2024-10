Falta poco para la maratón de Chicago: mira aquí el recorrido completo y los barrios

Con los preparativos finales para el Maratón Bank of America Chicago 2024 que se realizará este domingo 13 de octubre, los decenas de miles de corredores que compiten podrán ver más de dos docenas de barrios de la ciudad en el recorrido de 26.2 millas.

El recorrido comienza en Grant Park y atraviesa algunos de los barrios más famosos de la ciudad, incluidos Pilsen, Lincoln Park y Chinatown.

Mira el mapa completo del recorrido de la famosa maratón.

UNO A UNO: LOS BARRIOS A RECORRER

Milla 1: La carrera comienza en Grant Park de Chicago, luego se dirige hacia el norte por Columbus Drive. Luego, la pista gira a la izquierda en Grand Avenue. Los corredores comenzarán por "Cloud Gate", pasarán por Riverwalk y el edificio Wrigley.

Barrios: Grant Park, The Loop, New East Side, Streeterville

Milla 2: La carrera continúa hacia el oeste por Grand, luego gira hacia el sur por State Street y vuelve a cruzar el río.

Barrios: River North, The Loop

Milla 3: La carrera continúa desde State Street, se dirige hacia el oeste por Jackson Boulevard y luego regresa al norte por LaSalle Street.

Barrios: The Loop, River North

Milla 4: La carrera continúa hacia el norte por LaSalle Street.

Barrios: River North, Near North

Milla 5: La carrera llega al final de LaSalle Street, luego gira junto a West LaSalle Drive antes de girar a la izquierda en Stockton Drive. Los corredores pasarán por Lincoln Park y bordearán el zoológico de Lincoln Park.

Barrios: Near North, Old Down, Old Town Triangle

Milla 6: Después de avanzar por Stockton, los corredores girarán hacia el este por Fullerton Parkway y luego rápidamente hacia el norte por North Cannon Drive. Aquí, pasarán por el santuario natural North Pond y Diversey Harbor.

Barrios: Lincoln Park

Milla 7: La carrera se dirige hacia el noroeste por Cannon Drive hasta llegar a Diversey Parkway, luego avanza hacia el norte por Sheridan Road. Los corredores pueden esperar fiestas ruidosas y celebraciones para animarlos hasta Wrigleyville.

Barrios: Northalsted, Lake View East

Milla 8: La carrera continúa hacia el norte por Sheridan Road. Luego se une a Inner Lake Shore Drive, luego gira al oeste por West Sheridan Road y comienza a moverse hacia el sur por Halsted y luego se desvía hacia el sureste por Broadway.

Barrios: Lake View, Wrigleyville

Milla 9: La carrera continúa hacia el sur por Broadway.

Barrios: Lake View East, Northalsted

Milla 10: En Diversey Parkway, la carrera avanza hacia Clark Street y continúa hacia el sureste.

Barrios: Park West

Milla 11: La carrera se desplaza desde Clark Street, gira hacia el oeste por Webster y cruza hacia Sedgwick.

Barrios: Lincoln Park, Old Town, Old Town Triangle

Milla 12: Poco después de la marca de la milla 11, la carrera gira hacia el este por North Avenue y luego se dirige hacia el sur por Wells Street.

Barrios: Old Town Triangle, Old Town

Milla 13: La carrera continúa hacia el sur por Wells Street. Después, cruza el río, avanza hacia Wacker Drive y luego hacia Franklin.

Barrios: Old Town, Near North, River North, The Loop

Milla 14: La carrera gira hacia el oeste por Monroe Street, cruza nuevamente el río Chicago y se dirige hacia South Loop. Luego gira hacia el sur por Halsted Street.

Barrios: The Loop, West Loop, Greektown

Milla 15: Luego, la carrera gira hacia el oeste nuevamente, esta vez por Adams Street.

Barrios: Greektown, West Loop

Milla 16: La carrera continúa por Adams Street, luego gira hacia el sur por Damen y luego hacia el este por Jackson Boulevard. En esta milla, los corredores verán el sur del United Center.

Barrios: Near West Side, West Loop

Milla 17: La carrera continúa hacia el este por Jackson Boulevard.

Barrios: West Loop

Milla 18: La carrera gira hacia el sur en Halsted Street y luego hacia el oeste por Taylor Street.

Barrios: West Loop, Greektown, University Village

Milla 19: La carrera gira hacia el sur desde Taylor Street hacia Loomis.

Barrios: University Village, Pilsen

Milla 20: La carrera gira para salir de Loomis y se dirige hacia el este por la calle 18. Luego gira a la derecha para dirigirse hacia el sur por la calle Halsted.

Barrios: Pilsen

Milla 21: La carrera forma un triángulo aquí, trotando hacia el suroeste por Canalport Avenue, luego se dirige al este por Cermak y cruza de nuevo el río Chicago. Chinatown es conocido por sus celebraciones de maratón que a menudo incluyen danzas de dragones y presentaciones de tambores en vivo.

Barrios: Pilsen, South Loop, Chinatown

Milla 22: La carrera sale de Cermak y luego se dirige hacia el sur por Wentworth Avenue.

Barrios: Chinatown

Milla 23: La carrera gira hacia el este por 33rd Street y luego va hacia el sur por State Street.

Barrios: Chinatown, Armour Square, Bronzeville

Milla 24: El recorrido hace un pequeño giro en U aquí. Los corredores girarán hacia el este por 35th Street y luego se dirigirán hacia el norte por Indiana Avenue. Finalmente, trota ligeramente hacia el noroeste y llega a South Michigan Avenue.

Barrios: Bronzeville, The Gap

Milla 25: Hacia el norte, la carrera continúa por Michigan Avenue.

Barrios: Bronzeville, Prairie Shores, Motor Row District

Milla 26: El recorrido gira hacia el este por Roosevelt Road y llega a la marca de la milla 26.

Barrios: Motor Row District, South Loop, Prairie District

¡Recta final! Últimas 0.2 millas: El último trayecto va hacia el este por Roosevelt Road y luego hacia el norte por Columbus Drive hasta la línea de meta.

Barrios: South Loop, Grant Park