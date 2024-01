Chicago: dos populares restaurantes del centro abren ubicaciones en la Terminal 5 del Aeropuerto O’Hare

Dos lugares populares en el centro de Chicago abrieron ubicaciones en la Terminal 5 del Aeropuerto Internacional O'Hare, ofreciendo por primera vez sus platillos a los viajeros.

Tanto The Hampton Social como Bar Siena abrieron sus puertas en la Terminal 5 este martes, sumando la comida con inspiración costera de los restaurantes y la cocina italiana informal a las ofertas culinarias de la terminal.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

La incorporación de ambos restaurantes marca una expansión continua de la Terminal 5, que es principalmente internacional y que también ha visto la adición de vuelos de Delta Air Lines y Southwest Airlines en los últimos años.

La expansión de $1.3 mil millones agregó 10 nuevas puertas y 350,000 pies cuadrados a la terminal, aumentando el espacio en un 75%, según funcionarios.

Aunque la expansión está cerca de su finalización, los restaurantes futuros que aún deben abrir incluyen Butcher and the Burger, The Dearborn, Publican Coffee, Chick-fil-A y Protein Bar & Kitchen.

El restaurante insignia de The Hampton Social abrió en River North en 2015, y la ubicación de O'Hare marca el sexto restaurante que ha abierto en el área de Chicago.

La ubicación de Bar Siena en O'Hare será el tercero para el restaurante con sede en West Loop que también abrió inicialmente en 2015.

Ambos restaurantes estarán abiertos los siete días de la semana en O'Hare, con The Hampton Social operando de 6 a.m. a 9 p.m. y Bar Siena operando de 8 a.m. a 9 p.m.

The Hampton Social está ubicado cerca de la Puerta M5, mientras que Bar Siena está ubicado cerca de la Puerta M34.