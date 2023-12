Chicago: Decenas de autos remocaldos por violar la prohibición de estacionamiento nocturno durante el invierno

CHICAGO - Llegó el día tan temido por los conductores que estacionan sus autos en las calles de Chicago, pues a partir de la madrugada de este viernes entró en vigor la prohibición de estacionamiento nocturno durante el invierno.

Decenas de conductores llegaron a los dos corralones de la ciudad para recuperar sus vehículos luego de percatarse que ya no estaban a donde lo habían dejado estacionado.

Y es que, desde el 1 de diciembre de 2023 al 1 de abril de 2024, no se podrá estacionar a lo largo de 107 millas de las calles principales de la ciudad entre las horas de 3 a.m. y 7 a.m. Estas calles están rotuladas con letreros avisando del Código de Estacionamiento.

¿Por qué entra en vigor esta prohibición todos los años? El Departamento de Calles y Saneamiento de Chicago explicó que esta medida es para que los camiones que remueven la nieve y esparcen sal puedan transitar y limpiar las calles sin inconvenientes.

Cabe mencionar que el año pasado, 242 autos fueron remolcados durante la primera noche de la prohibición de estacionamiento. Y para este año, la cifra para la primera noche aumentó a 263 vehículos remolcados.

"Por la mañana miré por la ventana y noté que mi carro no estaba donde me estacioné y no solo no estaba mi carro ahí, cientos de autos que estaban estacionados en la Division tampoco estaban", comentó james Taylor.

"Escuché una grúa y salí a asegurarme de que no era mi auto y resultó que mi carro ya se lo habían llevado, al igual que otros autos", dijo Pat Caulfield.

Aquellas personas que violan el Código de Estacionamiento, que se mantiene vigente durante las fechas y los horarios mencionados anteriormente, podrían enfrentar multas a partir de $150 y $25 por cada día que su auto permanezca en el lote de estacionamiento de la ciudad.

Aquellos vehículos que sean remolcados serán trasladados a los corralones de auto, ya sea el que está ubicado en el 10301 S. Dotty Ave., o el que está localizado en el 701 N. Sacramento. Para quienes quieran verificar si su auto fue remolcado por la prohibición de estacionamiento, pueden llamar al 3-1-1 o visitar este enlace.