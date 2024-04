 Chicago: afroamericanos y latinos son mucho más propensos a ser detenidos tras el volante

La muerte de Dexter Reed a manos de la policía reaviva el tema de las paradas de tráfico.

Un reporte de las organizaciones "Impact For Equity" y la coalición "Free-2-Move" señala que los afroamericanos y latinos de Chicago son mucho más propensos a ser detenidos tras el volante.

Según Esperanza, unos policías que lo pararon amenazaron a su esposo con “mandarlo para México” porque no hablaba inglés

Anthony nos contó que, en una ocasión, justo antes de poner a andar su carro, la policía lo detuvo. Le pidieron su documentación y preguntaron si las luces de su carro funcionaban, aunque él asegura que todavía ni siquiera había salido del lugar

los testimonios de Esperanza y Anthony los recogimos muy cerca de donde ocurrió la parada de tráfico en la que murió Dexter Reed, en Humboldt Park, una de las zonas en las que según el reporte, la policía detiene con más frecuencia a hispanos y negros

El reporte revela que de unas 537 mil detenciones de tráfico ocurridas en 2023 casi 80% eran afroamericanos o latinos, y que 22% ocurrieron en Garfield Park, Humboldt Park y La Villita

“La gente latina tienen dos veces más chance de ser parados por la policía”, dijo Manuel Ananda, miembro directivo de Fee-2-Move.

Las razones más comunes para realizar estas paradas son placas vencidas y luces apagadas. Según José Manuel, las paradas de tráfico por raza son similares en la noche, cuando los oficiales no pueden diferenciar la raza del conductor, a diferencia del día, cuando es más fácil ver el color de la piel del conductor.

“Es no más en el día, cuando la policía sí puede ver la raza del chofer, cuando vemos las diferencias”, dijo Ananda.

Los autores del reporte aseguran que producto de las paradas de tráfico solo 0.5 por ciento resultó en incautaciones de armas, 2.2 por ciento en detenciones y 3.7% en citaciones.

“Si esa es la estrategia para combatir la violencia, esas paradas, y luego los resultados es que no andan encontrando drogas, no andan encontrando armas o contrabando, no andan arrestando, entonces no es efectiva esta estrategia”, indicó Ananda.

La policía de Chicago no nos respondió qué proporción de armas o drogas habían sido incautadas en paradas de tráfico en 2023 ni sobre las acusaciones raciales del informe.

En un comunicado dijeron en parte que:

“Los oficiales solo realizan detenciones de tránsito cuando tienen una causa probable o una sospecha razonable de que se ha cometido, se está cometiendo o está a punto de cometer un delito, incluidas, entre otras, infracciones de tránsito. Estas paradas no se realizan en función de la raza ni de ninguna otra clase protegida.”