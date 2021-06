Chicago: 22 concejales envían carta a Lightfoot sobre las reglas del municipio luego de que reunión terminara en caos

Veintidós miembros del Concilio Municipal de Chicago enviaron una carta a la alcaldesa Lori Lightfoot este jueves pidiéndole que "respete y siga consistentemente" las reglas de orden del organismo después de que una reunión del día anterior se convirtiera en un caos antes de cancelarse abruptamente.

Los siguientes concejales, casi la mitad del total de 50 miembros del Concejo Municipal, firmaron la carta:

Concejal Daniel La Spata, Distrito 1

Concejal Sophia King, Distrito 4

Concejal Leslie Hairston, Distrito 5

Concejal Roderick Sawyer, distrito 6

Concejal Anthony Beale, Distrito 9

Concejal Ed Burke, Distrito 14

Concejal Raymond López, Distrito 15

Concejal Stephanie Coleman, Distrito 16

Concejal David Moore, Distrito 17

Concejal Jeanette Taylor, Distrito 20

Concejal Michael Rodríguez, Distrito 22

Concejal Silvana Tabares, Distrito 23

Concejal Byron Sigcho-López, Distrito 25

Concejal Roberto Maldonado, Distrito 26

Concejal Rossana Rodríguez, Distrito 33

Concejal Carlos Ramirez-Rosa, Distrito 35

Concejal Gilbert Villegas, Distrito 36

Concejal Andre Vásquez, Distrito 40

Concejal Anthony Napolitano, Distrito 41

Concejal Jim Gardiner, Distrito 45

Concejal Matt Martin, Distrito 47

Concejal Maria Hadden, Distrito 49

"Nosotros, los miembros abajo firmantes del Concilio Municipal de Chicago, por la presente le pedimos, en su capacidad actual como Presidente de Concilio, que honre y siga consistentemente las Reglas de Orden y Procedimiento del Concilio Municipal 2019-2023", comienza la carta.

"Hemos sido testigos de numerosas ocasiones en reuniones recientes en las que diversas decisiones dictadas por usted como Presidente del Concilio han sido inconsistentes y / o están en contradicción directa con las Reglas de Orden y Procedimiento", continúa la misiva.

"El cuerpo adoptó las Reglas de Orden y Procedimiento para garantizar un proceso justo y transparente para el movimiento legislativo", continúa la carta. "Cualquier desviación no solo es inaceptable e ilegal, sino también una manipulación de nuestro proceso democrático".

Los concejales enviaron la carta un día después de que una reunión del Concejo Municipal se convirtió en un caos antes de terminar abruptamente, retrasando tanto la confirmación de la nominada de Lightfoot como abogada municipal como una votación para cambiar el nombre de una parte de Lake Shore Drive.

La reunión terminó poco después de varias interrupciones, comenzando con una moción para detener la confirmación de Celia Meza como la principal abogada de la alcaldesa.

Algunos concejales se opusieron al papel de Meza en la negativa de la municipalidad de negociar un acuerdo con Anjanette Young, cuya casa fue allanada erróneamente por la policía de Chicago en febrero de 2019.

"Deje de jugar al juego de maltratar a las personas en nuestra comunidad", dijo Taylor.

Lightfoot llamó a Taylor a la parte posterior del ayuntamiento, donde mantuvieron una conversación animada en la que se señalaron con el dedo y que terminó con Lightfoot despidiendo con la mano a Taylor mientras regresaba al podio.

"La comunicación funciona en ambos sentidos y no soy una niña", dijo Taylor a los periodistas después del encuentro. "No me hables como si fuera una niña. No soy una niña. Me vieron decirle que bajara las manos. Soy una mujer adulta como ella. Somos compañeros de trabajo y claramente ella no lo entiende."

Lightfoot y Burke también se enredaron sobre las reglas del concilio antes de que la reunión se suspendiera abruptamente, con otra programada para el viernes por la tarde.

Lightfoot luego canceló su conferencia de prensa planeada para después de la reunión, publicando un comunicado en el que culpaba a "un pequeño grupo de concejales" por crear un "espectáculo".

"Nuestros residentes esperan que el Concilio Municipal apruebe una legislación crítica que afecte su vida diaria. Sin embargo, hoy, un pequeño grupo de concejales creó descaradamente un espectáculo y dejó de servir a sus electores, en lugar de plantear sus preocupaciones a través del foro apropiado", indicó Lightfoot.

"Como resultado de sus acciones cínicas, el Concilio Municipal no aprobó protecciones y alivio para nuestros trabajadores de hoteles, principalmente mujeres negras y morenas, quienes fueron las más afectadas por la pandemia, y nuestras pequeñas empresas", continuó. "El viernes, esperamos continuar nuestro trabajo en nombre de los habitantes de Chicago".

Los asuntos que estaban programados para ser manejados el miércoles, pero que ahora probablemente se abordarán este viernes incluyen el nombramiento de Meza, así como una medida para cambiar el nombre de una parte de Lake Shore Drive por Jean-Baptiste Point du Sable. Du Sable es ampliamente considerado como el primer colono no indígena del área que finalmente se convertiría en la ciudad de Chicago.

El concejal David Moore ha sido uno de los principales defensores de la decisión de cambiar el nombre de la emblemática calle y dijo el martes que creía que tenía los votos para lograrlo.

Lightfoot, quien ha expresado su oposición al plan de cambiar el nombre de Lake Shore Drive, ha ofrecido una serie de propuestas como compromiso, incluida la creación de un festival anual y un parque en honor de Du Sable.