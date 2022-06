Centros de enfriamiento: dónde puedes refrescarte durante el calor excesivo en Chicago y suburbios

El calor y la humedad excesiva continúa en Chicago con una advertencia de calor excesivo del Servicio Meteorológico Nacional que permanece vigente hasta las 8 p.m. del miércoles.

Ante las altas temperaturas, hay alivio disponible para los residentes en los centros de enfriamiento, las instalaciones de la ciudad y otros lugares.

Si van a salir, aquí hay una lista de lugares para mantenerse fresco en Chicago y en el condado Cook:

Centros de enfriamiento de Chicago:

• Centro Englewood – 1140 W. 79th Street.

• Garfield Center – 10 S. Kedzie Ave.

• King Center – 4314 S. Cottage Grove.

• Centro del Área Norte – 845 W. Wilson Ave.

• South Chicago Center – 8650 S. Commercial Ave.

• Centro Trina Dávila – 4312 W. North Ave.

Hay seis centros de enfriamiento en Chicago, que se activarán de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. el martes y miércoles.

Los visitantes deben usar máscaras. Si no tienes mascarilla te darán uno, y tienes que usarlas en los centros de enfriamiento.

Centros de enfriamiento en el condado Cook:

• Municipio de Bremen – 16361 S. Kedzie Pkwy. (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)

• Municipio de Lemont – 16028 127th St. (9:00 a.m. a 2:00 p.m.)

• Municipio de Niles – 5255 Lincoln Ave. (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)

• Municipio de Norwood Park – 7833 W. Lawrence Ave. (9:00 a.m. a 3:00 p.m.)

• Evanston – 300 Dodge Ave. (7:00 a.m. a 9:00 p.m jueves - viernes)

• Pueblo de Barrington – 201 S. Spring St. (6:00 p.m. a 10:00 p.m.)

• Municipio de Riverside – 27 Riverside Rd. (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)

• Municipio de Elk Grove – 600 Landmeier Rd (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)

• Municipio de Schaumburg – 1 Illinois Blvd. (8:30 a.m. a 4:30 p.m.)

• Municipio de Cicero – 4949 W. Cermak Rd. (8:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a jueves)



Todos estos centros de enfriamientos están abiertos de lunes a viernes, con excepción de las ubicaciones en Cicero y Evanston.

Recomiendan las máscaras, pero no se requieren en muchos de estos sitios. Aquí es donde puedes obtener más información sobre el centro de enfriamiento más cerco a usted.

La Comisionada Adjunta de Familiares y de Apoyo de Chicago, Alisa Rodríguez, dijo que la ciudad ayudará con el transporte a un centro de enfriamiento si es necesario.

Las personas jubiladas también pueden visitar uno de los jubilados centros. Más información se puede encontrar aquí.

Además de los centros de enfriamiento, hay más de 75 bibliotecas públicas en la ciudad, 31 casas del distrito de parques y 176 almohadillas de salpicaduras que pueden ofrecer alivio del calor.

La Oficina de Manejo de Emergencias recomienda que si alguien necesita más información sobre cómo obtener alivio del calor, marque 311.