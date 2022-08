CDC vs. CPS: Lo que debe saber sobre las nuevas pautas del COVID-19

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron sus nuevas pautas de COVID el jueves, cambiando varias recomendaciones solo días después de que las Escuelas Públicas de Chicago emitieran su propio conjunto de políticas para el año escolar 2022-2023.

Ambas pautas reflejan los esfuerzos continuos para aflojar las restricciones a medida que se continúan lanzando nuevos tratamientos y formulaciones de vacunas.

“Hoy estamos en un lugar más fuerte como nación, con más herramientas, como vacunas, refuerzos y tratamientos, para protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades de la enfermedad grave de COVID-19”, dijo la Dra. Greta Massetti de los CDC en una declaración. “Esta guía reconoce que la pandemia no ha terminado, pero también nos ayuda a llegar a un punto en el que el COVID-19 ya no interrumpa gravemente nuestra vida diaria”.

A medida que se acerca el salón de clases, Chicago permanece en lo que los CDC clasifican como una transmisión comunitaria “media” del virus.

Solo alrededor del 9% de los habitantes de Chicago menores de cinco años han recibido las primeras dosis de la vacuna contra el COVID, según la comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, la Dra. Allison Arwady, una cifra con la que dijo que no está “satisfecha” y destacó la importancia de las vacunas.

El director ejecutivo de CPS, Pedro Martínez, se hizo eco de los sentimientos de Arwady y dijo: “No hay mejor protección que la vacunación. Una de nuestras metas para el nuevo año escolar es que nuestros niños aprendan de manera segura en nuestras aulas. La mejor manera de lograrlo para las familias es a través de las vacunas”.

Sin embargo, las vacunas no serán obligatorias para el año escolar, y tampoco las máscaras, y Arwady enfatizó que a medida que el COVID continúa evolucionando, también lo harán las pautas sobre el virus.

“CPS y todas las escuelas de Chicago se han estado preparando mucho para el próximo año escolar, y hay una gran cantidad de recursos que se han dedicado a esto en CPS”, sostuvo Arwady. “COVID continúa cambiando, y es importante que los protocolos continúen evolucionando a medida que aprendemos más”.

Aquí hay un desglose de cómo las pautas actuales del COVID de CPS se comparan con las recomendaciones recientemente simplificadas de los CDC.

Vacunas contra el COVID

Según los protocolos de este año, ni los estudiantes ni los docentes estarán obligados a recibir las vacunas contra el COVID, aunque el distrito aún “alienta encarecidamente” a las personas elegibles a recibir las vacunas.

Los CDC indicaron que “promoverá continuamente la importancia de estar al día con las vacunas”, y señaló que las vacunas brindan protección contra la infección y la transmisión, especialmente contra las variantes que circulan actualmente.

Procedimientos de “contacto cercano” y “prueba para quedarse”

Según los funcionarios, habrá cambios en los protocolos de “contacto cercano” del distrito, incluido un alejamiento del programa de “prueba para quedarse” que el distrito había utilizado anteriormente. Ambos procedimientos se utilizan cuando se detectan casos de COVID en un salón de clases.

Las autoridades dicen que solo el 1.5% de las personas consideradas “contactos cercanos” de pacientes con COVID terminaron dando positivo por el virus, lo que llevó a los cambios.

Las personas no vacunadas tendrán las siguientes tres opciones cuando se considere que son un “contacto cercano” de un caso de COVID:

Presentar prueba de vacunación completa Aprender/trabajar desde casa durante un período de cinco días y luego usar una máscara en la escuela durante los días 6-10 Participar en los protocolos de “prueba para quedarse”

Bajo esos protocolos de “Prueba para quedarse”, los estudiantes y profesores deben:

Obtener dos pruebas rápidas de su escuela Prueba negativa el lunes y jueves después de la exposición, enviar los resultados a CPS Permanecer libre de síntomas durante los días siguientes Usar una máscara y abstenerse de participar en deportes y actividades extracurriculares durante 10 días después de la exposición

En sus políticas actualizadas, los CDC eliminaron por completo sus pautas de cuarentena para las personas expuestas y, en cambio, recomendaron que usen una máscara de alta calidad durante 10 días y se hagan la prueba el día 5, independientemente del estado de vacunación.

Las pruebas de vigilancia de rutina de personas sin síntomas ya no se recomiendan en la mayoría de los entornos, según los CDC.

Sin embargo, las personas que dan positivo deben continuar aislándose durante al menos cinco días, informaron los CDC.

Pautas de enmascaramiento

Según CPS, no se requerirá enmascaramiento en la mayoría de las situaciones, pero aun así es “muy recomendable”. Las máscaras estarán disponibles para quienes las soliciten, según los funcionarios.

En ciertos casos, sin embargo, se requerirá enmascaramiento:

Para aquellos estudiantes y personal que regresen del aislamiento después de una prueba de COVID positiva deberán usar una máscara hasta que hayan pasado 10 días desde el inicio de sus síntomas Las personas que se identifiquen como “contactos cercanos” de pacientes con COVID deberán usar mascarilla durante los 10 días posteriores a su exposición, independientemente de su estado de vacunación Si hay tres o más casos de COVID en un solo salón de clases, los estudiantes y profesores deberán usar una máscara durante al menos 10 días después de que se informe el último resultado positivo

Los CDC continúan recomendando que las personas usen máscaras en interiores en lugares donde los niveles comunitarios de COVID son “alto”.

Se alienta a las personas que estuvieron expuestas al COVID a usar una máscara de alta calidad durante 10 días, y se recomienda a las personas que den positivo al virus que se aíslen durante al menos cinco días y usen una máscara durante 10 días, según los CDC.

Cambios en el rastreo de contactos

Si bien los CDC ahora recomiendan la investigación de casos y el rastreo de contactos solo en entornos de atención médica y ciertos entornos de congregación de alto riesgo, el rastreo de contratos aún se realizará a nivel de salón de clases en las escuelas primarias.

Eso significa que, si una persona da positivo por el virus, todas las demás personas en el salón de clases se considerarán automáticamente “contactos cercanos” y se les notificará el resultado de la prueba.

A esas personas se les exigiría usar una mascarilla hasta por 10 días después de la exposición.

En las escuelas secundarias, el rastreo de contactos se realizará a nivel individual. La respuesta variará dependiendo de si el estudiante o miembro del personal está o no vacunado contra el COVID.

Los estudiantes y profesores vacunados que se consideren “contactos cercanos” podrán permanecer en la escuela siempre que usen una máscara durante 10 días después de su exposición.

Los estudiantes y el personal no vacunados deberán trabajar o estudiar desde casa durante cinco días y luego usar una máscara durante los días 6 a 10, a menos que opten por participar en los protocolos de “Prueba para quedarse”.

Pruebas semanales y más:

Los CDC señalaron que la distancia física es solo un componente de la protección contra el virus, y destacaron que la ventilación y los niveles locales de riesgo de COVID también son importantes.

CPS declaró que los filtros de aire han sido reemplazados en todas sus escuelas. También afirmó que limpiará y desinfectará a fondo todas las escuelas antes del año escolar.

Según Martínez, CPS ofrecerá cuatro clínicas de vacunación permanentes en toda la ciudad, junto con clínicas móviles itinerantes.

No se requerirán pruebas semanales. Los estudiantes y profesores que deseen inscribirse en las pruebas semanales de COVID deben hacerlo antes del año escolar con nuevos formularios de consentimiento. Aquí es donde encontrarlos. Se alienta, pero no se exige, que se inscriban los estudiantes y profesores no vacunados. Las pruebas comenzarán el 29 de agosto y se ofrecerán pruebas en el hogar la semana del 22 de agosto.