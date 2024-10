Cadena de ferretería con sede en Chicago se declara en quiebra y anuncia venta a rival

True Value, una ferretería de 76 años con sede en Chicago, reveló el lunes que se declaró en quiebra y tiene la intención de vender prácticamente todas sus operaciones comerciales a un rival.

El minorista nacional explicó a través de un comunicado de prensa que inició los procedimientos del Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de los EE. UU. para el Distrito de Delaware. A medida que se desarrollen los procedimientos, True Value "continuará con sus operaciones diarias" para atender a sus 4,500 tiendas.

Las ubicaciones no forman parte de la declaración de quiebra, ya que son independientes, con la excepción de una tienda propiedad de la empresa en el suburbio de Palatine, Illinois.

El rival de mejoras para el hogar Do it Best Corp., con sede en Fort Wayne, Indiana, adquirirá la mayoría de los activos de la empresa.

"El proceso de venta de True Value es el siguiente paso de una serie de acciones que la empresa ha tomado en 2024 para posicionar mejor el negocio y su marca icónica a largo plazo, incluida la modernización de sus operaciones heredadas, el impulso de una mayor eficiencia y la inversión en campañas de marketing adicionales", afirma el comunicado de prensa.

Se prevé que la venta a Do it Best se complete a finales de 2024.

"Una adquisición exitosa de los activos de True Value representaría un hito estratégico para Do it Best y los minoristas de mejoras para el hogar de todo el mundo", afirmó Dan Starr, presidente y director ejecutivo de Do it Best, en el comunicado. "Do it Best tiene un historial comprobado de impulsar la rentabilidad a través de las operaciones más eficientes de la industria. Esta adquisición, si se concreta, brindaría a True Value y a las ferreterías independientes las mayores oportunidades de crecimiento en los próximos años".