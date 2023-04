CHICAGO – Autoridades están tras la pista de un hombre sospechoso de apuñalar a su compañera de trabajo con la que sostenía una amistad.

Fue identificado como Valentín Jacobo, de 33 años, quien es buscado por intento de asesinato.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Los hechos ocurrieron el 17 de febrero alrededor de las 7:30 a.m. en la casa de la víctima en el sureste de Chicago.

“Yo no quería estar con él y no le gustó que lo rechacé”, dijo Jasmín López. “Y pues dijo, si no eres mía, no eres de nadie”, agregó.

Tras las palabras de su agresor, la pesadilla de esta joven de 28 años apenas comenzaba.

“Yo tenía la cobija sobre mi cabeza y él brincó y me empezó a clavar el cuchillo. La primera clavada fue en el estómago y siguiente acuchillados y luego en el cuello, me destrozó por completo”, contó López.

Su hermana, Aida López, dijo que Jacobo habría tomado el teléfono y lo mostró a la cara para desbloquearlo.

“Me dijo que por qué no me moría, que cuáles eran mis últimas palabras, me grabó en video, me hizo sufrir mucho, me asfixió, me amarró los pies, yo sentía que me iba agarrar el cuerpo y aventar en el lago”, narró López.

López agregó que le había rogado que se saliera de su casa y que llamara a la ambulancia. Y mientras la ayuda llegaba, su instinto de supervivencia la mantuvo viva.

“Puse presión donde me había apuñalado, en la espalda, me tiré al piso, subí los pies”, indicó López.

Jasmín fue llevada al hospital donde recibió varias transfusiones de sangre, se sometió a varias cirugías y hoy dijo que agradece a Dios por estar viva.

“Yo a veces no duermo bien. Tengo que estar viendo mis alrededores, siento que puede regresar en cualquier momento y terminar lo que empezó”, compartió López.

La policía de Chicago emitió una orden de arresto para Valentín Jacobo y piden la ayuda del público para localizarlo.

“Alguien nos tiene que escuchar para tratar de atrapar a esta persona increíblemente peligrosa. Es una bestia”, expresó Aida López.

De tener alguna información sobre Valentín Jacobo, puede comunicarse con la policía de Chicago.

Si usted o alguien que conoce está a travesando por una situación de violencia doméstica, puede llamar al Departamento de Servicios Humanos de Illinois al 1-877-863-6338 o a la línea nacional de ayuda a víctimas de violencia doméstica al 800-799-7233.