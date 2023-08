¿Buscas rentar en Chicago? Esto cuesta el promedio de un alquiler

Buscar un apartamento para rentar puede ser un episodio estresante, sobre todo cuando el presupuesto para alquilar es limitado y menos ofertas de propiedades. En Chicago el panorama se puede complicar, ya que los precios promedios de las rentas han aumentado lo que afecta a quienes tienen menos recursos para pagar.

El precio promedio de renta de una propiedad en el área de Chicago ronda los $2,000, según expertos en el mercado inmobiliario.

El mercado del alquiler en Chicago se incrementó un 0.7% de junio a julio, de acuerdo con cifras de un informe de Zillow. Con esto, el precio promedio de renta se ubicó en $2,032 mensual, 6% más que el año pasado.

Todos los tipos de propiedades han subido de precio, incluso los apartamentos tipo estudio, ya que en el área de Chicago el promedio de alquiler mensual es de $1,000, según Ainhoa García, presidenta de la National Association of Hispanic Realtors in Chicago.

La agente de bienes raíces agrega que rentar un apartamento de dos cuartos puede costar en promedio $1,700. Esa misma unidad se podía arrendar por $1,200 un par de años antes.

POR QUÉ HA AUMENTADO LA RENTA EN EL ÁREA DE CHICAGO

A partir de los cambios que trajo la pandemia del COVID-19 el mercado de alquileres en el área de Chicago cambió y contribuyó a que se dispararan los precios, coinciden las expertas en finanzas y bienes raíces de Zillow y de la National Association of Hispanic Realtors en Chicago.

“Al principio de la pandemia la gente se fue de las áreas urbanas por el trabajo remoto, pero eso se revirtió rápido y para quienes querían vivir en un lugar urbano económico el Medio Oeste del país fue una opción”, comentó Nicole Bachaud, economista senior de Zillow.

Esto contribuyó a que se dispararan los precios de la renta, además de que la subida de las tasas de interés para la compra de viviendas afectó a quienes buscaban adquirir una propiedad.

“Las tasas de los intereses han subido, entonces algunas de las personas que antes calificaban para un préstamo para poder comprar una propiedad ahora ya no califican, entonces han tenido que volver a buscar rentar”, explica García.

Otra razón es porque los dueños de propiedad y nuevos inversionistas han comprado más edificios de dos a cuatro unidades que también afecta el precio final de alquiler, agregó.

Verano es una época de alta demanda ya que muchas personas prefieren mudarse en este período por el clima. Además, muchos jóvenes universitarios están iniciando el nuevo período académico y buscan lugares para rentar, como por ejemplo los estudiantes internacionales.

A pesar de que los alquileres siguen subiendo tanto Bachaud como García coinciden que Chicago es todavía una ciudad económica para vivir en Estados Unidos, sobre todo al compararla con metrópolis similares como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco o Miami. El área del Medio Oeste del país está en auge, según el informe de Zillow: “El crecimiento anual de los alquileres sigue siendo el más rápido en los mercados del noreste y medio oeste, Chicago con un 6,0 % de incremento”.

CÓMO HA AFECTADO EL AUMENTO DE LAS RENTAS EN CHICAGO A LOS HISPANOS

La comunidad hispana se ha expandido hacia otras zonas para rentar debido al incremento de precios, aunque siguen buscando viviendas unifamiliares porque por lo general se mudan varios miembros de la familia. “Muchos tienen su negocio y quieren vivir cerca de ese negocio, pero ya que no hay suficiente espacio, no hay casas, no hay apartamentos que se puedan rentar económicos prácticamente ya entonces se expanden a otras áreas”, comentó García.

CUÁLES SON LAS ÁREAS MÁS BUSCADAS POR LOS HISPANOS PARA ALQUILAR

Algunas de las áreas que están siendo buscadas por la comunidad hispana para alquilar están hacia el noreste de Chicago.

Aparte de las usuales como La Villita, están buscando zonas como Portage Park, Montclaire, Jefferson Park, el área de Hermosa, quienes buscaban antes en Logan Square.

DE DÓNDE VIENEN LOS QUE QUIEREN ALQUILAR EN CHICAGO

Según García, a partir de la pandemia se empezó a ver un mayor flujo de personas provenientes del oeste del país, especialmente de California, aunque ahora eso ha disminuido.

Ahora son más los inmigrantes de Suramérica. “Tenemos luego muchos inmigrantes venezolanos, muchos inmigrantes de otros países de Suramérica que han encontrado su lugar de apoyo y de refugio aquí”, dijo.

Pese a que hay opciones que pueden adaptarse a los requerimientos de los que buscan rentar, el presupuesto será siempre el indicador principal para hacer un nuevo contrato en el área de Chicago.