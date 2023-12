Broadview emite dos órdenes ejecutivas para frenar la llegada de autobuses con migrantes sin aviso previo

BROADVIEW - Debido a la llegada de autobuses con migrantes provenientes de Texas a diferentes ciudades cercanas a Chicago, la alcaldesa de Broadview emitió dos ordenes ejecutivas para hacerle frente a esta crisis. I

Básicamente las órdenes ejecutivas prohíben que los autobuses dejen a pasajeros en cualquier parte de la ciudad sin previo aviso, pues el que lo haga tendrá que enfrentar una multa de $750 y su camión podría ser decomisado por el departamento de policía de Broadview y tanto la compañía como el conductor podrían enfrentar cargos.

Esto se da luego de que migrantes enviados en autobuses desde Texas fueran dejados en esa ciudad.

La alcaldesa Katrina Thompson habló con Telemundo Chicago y comentó que esa no es la manera porque la ciudad no está preparada y que debería haber más coordinación para la llegada de este grupo de personas que son abandonadas en medio de condiciones del tiempo frías.

"Nosotros no temenos un plan preparado, tampoco contamos con recursos que puedan asegurarles un techo, comida, o todas esas necesidades con las que llegan estas personas. Nosotros no estamos preparados para eso", dijo la alcaldesa Thompson.

La alcaldesa agregó que la ciudad tiene sus propios problemas con los personas sin hogar quienes no están comiendo bien, que no tienen un lugar seguro donde estar y con la llegada de nuevos migrantes puede empeorar la situación, por lo que dicen que no se trata de no tener compasión con este grupo de personas, pero que tienen que poner a su gente y comunidad primero.

"La seguridad y el bienestar de nuestros residentes y todos aquellos dentro de nuestras fronteras es mi máxima prioridad", enfatizó la alcadesa Thompson en un comunicado enviado antes de nuestra entrevista. "Broadview simplemente no tiene los recursos ni la infraestructura para atender eficazmente a las afluencias inesperadas de personas, especialmente durante emergencias climáticas, por lo tanto, estas órdenes ejecutivas son necesarias para proteger tanto a nuestros residentes de la presión sobre los recursos locales y los propios migrantes de los peligros de quedar varados en temperaturas bajo cero."

Thompson también criticó las acciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, por los envíos de migrantes sin aviso previo.

"El insensible desprecio del gobernador Abbott por la vida humana es espantoso", dijo Thompson.

"Enviar autobuses llenos de gente, muchos con niños pequeños y personas mayores, a regiones que experimentan un clima invernal severo sin ningún plan o respeto por su seguridad es simplemente inhumano e inconcebible dejar a la gente en comunidades desconocidas y no preparadas, especialmente en tiempos de clima extremo, y esperar que se las arreglen solos. Las acciones del gobernador Abbott son moralmente censurables, y las compañías de autobuses que llevan a cabo las políticas de Abbott enfrentan posibles cargos criminales en Broadview. Poner en riesgo a las personas dejándolas intencionalmente vulnerables en condiciones peligrosas es simplemente inaceptable, y no dudaremos en responsabilizar a los responsables de sus acciones", agregó la alcaldesa Thompson en el comunicado.

La alcadesa también comentó que, al final del día, tanto ella como otros alcaldes tendrán una reunión con el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, para hablar sobre la crisis migratoria.

Cabe mencionar que las órdenes ejecutivas entraron en vigor el 26 de diciembre de 2023.