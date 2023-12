Algunos suburbios de Chicago aprueban ordenanzas para evitar llegada de autobuses no autorizados de migrantes

Mientras Chicago continúa viendo llegar diariamente autobuses de solicitantes de asilo, numerosos suburbios se han visto obligados a aprobar ordenanzas, ya que también ven llegadas fuera de los protocolos establecidos por la ciudad.

Después de que Chicago aprobó una ordenanza que establecía protocolos para recibir a migrantes, numerosos autobuses han dejado a los solicitantes de asilo en los suburbios cercanos, incluidos Kankakee, Naperville, Elmhurst, Joliet, Westmont y Elburn.

En Elburn, los solicitantes de asilo fueron dejados esta semana en una parada de Metra, lo que dejó al pueblo luchando por aprobar una ordenanza para abordar la situación.

“La ordenanza obligaría al transportista de autobuses a presentar una solicitud para usar esa parada de autobús para cualquier tráfico de autobuses interurbanos, que es más o menos lo que todos los demás han hecho”, dijo el presidente de Elburn, Jeffrey Walter.

El miércoles por la noche, Elburn aprobó una nueva ordenanza que rige cómo se manejará la entrega de solicitantes de asilo.

"Si llegan sin avisar, especialmente después de que el tren haya dejado de operar, es posible que no podamos ayudarlos", dijo el administrador John Nevenhoven. "No tenemos recursos para entre 30 y 50 personas en medio de la noche".

La ordenanza de Elburn obligaría al transportista de autobuses a presentar una solicitud para utilizar esa parada para cualquier tráfico de autobuses interurbanos, según los funcionarios.

Nevenhoven dijo que el suburbio está tratando de evitar lo que sucedió en Kankakee a principios de este mes. Y es que allí un autobús que transportaba a un grupo de solicitantes de asilo se detuvo en una gasolinera cerca de la Interestatal 57 y el conductor les dijo a los pasajeros que estaban en Chicago.

Más tarde se vio a muchos pasajeros caminando por la interestatal y, finalmente, se les dio refugio.

Por su parte, los funcionarios de Chicago Ridge también aprobaron una ordenanza el miércoles.

“La compañía de autobuses tiene que contactarnos con cinco días de anticipación, obtener un permiso y averiguar dónde ir y dejar, y si no lo hacen, podrían multarlos y confiscar el autobús”, dijo Burt Odelson, abogado de Chicago Ridge.

Odelson dice que alrededor de una docena de suburbios han aprobado ordenanzas similares en las últimas semanas.

“Represento a varios municipios. Dos pases de emergencia en la última semana, uno ayer, otro esta noche y se espera otro mañana”, dijo.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dice que ha hablado con decenas de alcaldes y presidentes de aldeas sobre la situación.

"Tengo la responsabilidad como alcalde de la ciudad de Chicago de seguir organizando a la gente y uniendo nuestros sistemas para aportar algo de estructura y algo de calma a esta crisis humanitaria", dijo Johnson.

En Oak Park, el pueblo ha acogido a más de 150 inmigrantes, pero se necesita una vivienda permanente para finales de enero, algo que también han expresado otros suburbios.

"No tenemos instalaciones", dijo Walters. “¿Debería aparecer un autobús y la gente no decidiría subirse al tren? No podemos obligar a la gente a hacer eso si no quieren”.

Johnson dijo que "múltiples autobuses deshonestos" llegaron durante el fin de semana navideño y dejaron a los solicitantes de asilo en lugares aleatorios, violando los protocolos de seguridad.

En total, al menos 95 autobuses han sido citados por violar las ordenanzas de Chicago, y dos autobuses han sido confiscados.