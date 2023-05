Brandon Johnson nombra a exoficial de la policía de Chicago como superintendente interino

Fred Waller, quien ascendió en las filas del Departamento de Policía de Chicago a jefe de patrulla, jefe de operaciones y luego tercero al mando, fue nombrado este martes por el alcalde electo Brandon Johnson a servir como superintendente interino.

El alcalde electo Brandon Johnson está buscando un superintendente interino hasta que pueda elegir a uno permanente entre los tres finalistas que le enviará la Comisión Comunitaria de Seguridad Pública y Responsabilidad antes del 14 de julio.

Johnson dijo que una de sus prioridades en su administración es invertir en la seguridad de las calles de la ciudad y mantener seguros a todos los ciudadanos. El alcalde electo agregó que escogió a Waller por tener una amplia experiencia en las fuerzas del orden.

Waller pasó 34 años en el departamento antes de unirse a un desfile de altos mandos para jubilarse durante el turbulento mandato del ahora exsuperintendente David Brown.

En agosto de 2020, Waller, entonces de 58 años, sucedió al primer superintendente adjunto Anthony Riccio en la jubilación y se unió a Riccio como alto ejecutivo en Monterrey Security.

Su mandato como superintendente interino podría ser una prueba para el puesto permanente, especialmente si Chicago pasa el verano sin una oleada de delitos violentos o una repetición del caos del mes pasado que dañó la reputación de Chicago a nivel mundial.

Johnson parece decidido a elegir a un oficial local como reemplazo permanente de Brown para ayudar a restaurar la moral entre las bases y detener el éxodo de oficiales que ha dejado Chicago con 1,700 oficiales menos que cuando la alcaldesa Lori Lightfoot asumió el cargo.

Jason Lee, asesor principal del equipo de transición de Johnson, señaló que Waller está "en la mezcla" para superintendente interino y que su historial, cualidades de liderazgo y apoyo entre una base desmoralizada lo convirtieron en un candidato atractivo.

"Estoy honrado en ser elegido como superintendente interino para el departamento que humildemente he servido por 34 años, este es un momento crucial hay una cosa que me trajo del retiro, y es esta oportunidad de dirigir este lugar en el he estado mucho en mi vida", expresó Waller.

Las salidas consecutivas de Waller y Riccio fueron un duro golpe para el Departamento de Policía de Chicago.

Los retiros se produjeron justo cuando CPD estaba trabajando para implementar una reorganización estructural en medio de la creciente violencia armada en el sur y el oeste de la ciudad, disturbios civiles y ataques a los agentes de policía.

Uno de los momentos de mayor orgullo en su carrera llegó en diciembre de 2018. Los oficiales Conrad Gary y Eduardo Marmolejo fueron atropellados a muerte por un tren en el sur dela ciudad mientras los dos perseguían a un sospechoso de disparar un arma.

Esa noche, Waller tuvo la tarea de notificar a las familias de ambos oficiales. Cuando regresó a las vías del tren, Waller vio a sus compañeros de comando trabajando para recoger los restos de los dos oficiales. Se sintió obligado a unirse a ellos.

Una semana después de que Waller anunciara su jubilación, el Chicago Sun-Times reportó que Waller había sido suspendido por 28 días por usar la palabra “violación” durante una reunión en el cuartel general de la policía para expresar sus sentimientos sobre el traslado de los oficiales de los distritos policiales a otras unidades.

Johnson nombró a Rich Guidice, el director ejecutivo de la Oficina de Comunicaciones y Manejo de Emergencias de Chicago, como su próximo jefe de gabinete.

Tócame, no me violes”, dijo Waller en la reunión, según registros policiales.

Hizo el comentario ante un grupo que incluía a la monitora federal Maggie Hickey y Christina Anderson, la oficial de policía a cargo de las reformas ordenadas por la corte. Anderson presentó una queja de asuntos internos contra Waller por el comentario.

En ese momento, Waller estaba a cargo de los oficiales en los 22 distritos policiales de Chicago. Era raro que alguien en los niveles más altos del departamento sea suspendido.

Waller le dijo a un investigador que luego se disculpó con Anderson, Hickey y otros que estaban en la reunión, según muestran los récords.

En una entrevista, Waller señaló que la suspensión no tenía nada que ver con su jubilación, que dijo se basó en cambios en el seguro y "la rutina" del trabajo.

Waller dijo que el castigo fue "algo duro", pero entendió "el mensaje que querían enviar".

—Información del Chicago Sun-Times