Regalo de último minuto se convierte en gran premio de lotería para la familia suburbana de Chicago

Un regalo de último minuto se convirtió en una gran lotería para una familia suburbana de Chicago -- y ahora están planeando usar sus ganancias para cumplir un sueño de hace años.

El boleto ganador de $1 millón fue vendido en el suburbio sur de Monee, en Monee Tobacco ubicado en la carretera West Monee Manhattan, según la Lotería de Illinois.

La ganadora no identificada dijo que su esposo compró el concurso de rascar por $25 como regalo para ella.

"Mi esposo estaba de camino a casa del trabajo y estaba tan cansado ese día que no quería parar en la tienda", dijo en un comunicado. "Sabe que me gustan los crucigramas y los rompecabezas en general, así que me compró un raspadito de la lotería de $25 para el Crucigrama Diamante."

La pareja dijo que solo les han dicho a sus hijos sobre su victoria de $1 millón desde entonces, revelando que estaban en shock.

En cuanto a lo que planean hacer con su premio, la pareja planea cumplir un sueño que han tenido durante mucho tiempo.

"Siempre he soñado con comprar una casa. Sería fabuloso decir finalmente 'Somos dueños de esta casa'", dijo el ganador a la Lotería de Illinois. "Después de encargarnos de algunas otras compras necesarias, elegir la casa perfecta para nuestra familia será la prioridad número uno."

Monee Tobacco, donde se compró el boleto ganador, también recibirá un bono de venta del uno por ciento del monto del premio, o $10,000.