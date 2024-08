Becas de Impacto de NBCUniversal Local 2024 otorgan $227,000 a organizaciones

NBC 5 Chicago, Telemundo Chicago y Comcast NBCUniversal anunciaron que han otorgado $227,000 a ocho organizaciones sin fines de lucro locales a través de Becas de Impacto de NBCUniversal Local 2024. Desde 2018, NBC 5 Chicago y Telemundo Chicago han proporcionado más de $1.5 millones a 47 organizaciones sin fines de lucro a través del programa de subvenciones.

El desafío competitivo de subvenciones, ahora en su séptimo año, proporciona fondos sin restricciones a organizaciones sin fines de lucro elegibles que brindan apoyo vital a las comunidades del área de Chicago en las categorías de educación y empoderamiento juvenil, próxima generación de narradores y participación comunitaria. El período de solicitud de 2024 para organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) elegibles comenzó el 19 de marzo y concluyó el 19 de abril.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"Nos sentimos honrados de asociarnos una vez más con Comcast NBCUniversal para otorgar y proporcionar los fondos necesarios a estas organizaciones, lo que les permitirá alcanzar sus objetivos y continuar marcando una gran diferencia en nuestras comunidades locales", dijo Kevin Cross, Presidente y Gerente General, NBCUniversal Local Chicago.

Becas de Impacto de NBCUniversal Local 2024 están proporcionando $2.5 millones en fondos a organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios en uno de los 11 mercados televisivos en donde se encuentras estaciones propiedad de NBC y Telemundo, los cuales son Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, Dallas, Boston, Washington, D.C., San Francisco, Miami, San Diego y Hartford, Connecticut. Fundado en 2018, el programa de subvenciones de NBCUniversal ha proporcionado hasta la fecha $18.5 millones a 546 organizaciones sin fines de lucro.

Los ganadores de Becas de Impacto de NBCUniversal Local en el área de Chicago son:

Devices 4 the Disabled (Devices 4 the Disabled) – $35,000 (participación comunitaria)

Devices 4 the Disabled (D4D) recolecta y redistribuye equipos médicos duraderos usados a quienes los necesitan en el área de Chicago.

Chicago Filmmakers (Chicago Filmmakers) – $30,000 (próxima generación de narradores)

Chicago Filmmakers es una organización de artes mediáticas sin fines de lucro que fomenta la creación, apreciación y comprensión del cine y el video como medios de expresión artística y personal.

Let It Be Us (Let It Be Us)– $30,000 (educación y empoderamiento juvenil)

Let It Be Us ofrece soluciones colaborativas e innovadoras de reclutamiento y colocación efectiva para niños en cuidados de crianza y adopción de Illinois.

Rescue Pack (Rescue Pack) – $30,000 (participación comunitaria)

Rescue Pack proporciona alimentos y suministros para mascotas a rescates y residentes necesitados.

Taller de José (Taller de Jose) – $30,000 (participación comunitaria)

Taller de José acompaña a las personas, sirviendo como puente para conectarlas con los servicios sociales, legales y de salud necesarios para lograr sus objetivos.

GirlForward (GirlForward) – $27,272 (educación y empoderamiento juvenil)

GirlForward es una comunidad de apoyo dedicada a crear y mejorar oportunidades para las niñas que han sido desplazadas globalmente por conflictos y persecución.

The Honeycomb Project (The Honeycomb Project) – $25,000 (participación comunitaria)

The Honeycomb Project involucra, moviliza e inspira a familias enteras a construir comunidades fuertes y conectadas a través del servicio.

Refugee Education and Adventure Challenge (REACH) (REACH) – $20,000 (educación y empoderamiento juvenil)

La misión de REACH es inspirar liderazgo, éxito académico y conexiones entre jóvenes refugiados a través de un aprendizaje dinámico activo fuera del aula tradicional.

Para obtener más información sobre Becas de Impacto de NBCUniversal Local, visite becasdeimpactolocal.com y el sitio web en ingles becasdeimpactolocal.com, y síganos en redes sociales @NBCUFoundation y #LocalImpactGrants.