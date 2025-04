Reaccionan a envío de cartas para eliminar DEI en el Departamento de Educación

Surgen las reacciones luego de que el Departamento de Educación enviara un documento a funcionarios escolares de todo el país indicando que deben de cumplir con prácticas en torno a programas de diversidad, equidad e inclusión.

Se podría decir que es la acción más reciente de la administración Trump en contra del Departamento de Educación, pues el presidente busca desmantelar esta agencia federal. Hay quienes lo ven como una amenaza, pero también hay quienes defienden estas acciones.

El documento enviado a funcionarios escolares deben de ser firmados para garantizar que están cumpliendo con las leyes que eliminan prácticas de diversidad, equidad e inclusión. De no cumplir con este requerimiento podrían enfrentar serias consecuencias como la eliminación de fondos federales y posibles demandas por incumplimiento de contrato con el Departamento de Justicia.

"Es una amenaza, es una manera de forzar a diferentes entidades a que adopten tu ideología", dijo Joseph Malouf, abogado consitucionalista.

Las reacciones han sido a favor y en contra.

"La razón por la cual el presidente Trump ganó es porque dijo que iba a arreglar el Departamento de Educación. Ahorita estamos viendo que los estudiantes no están recibiendo la educación que necesitan", dijo Jesús Solorio, estratega republicano.

Mientras que Albert Llorens, de la Asociación Educativa de Illinois, dijo: "el gobierno federal no tiene autoridad de los currículos a nivel estatal, pero sí nos pueden castigar y usar el dinero como un martillo sobre nuestra cabeza es la estrategia para que hagamos lo que ellos quieren".

Pero, ¿qué pasaría si los directivos escolares se niegan a firmarlo?

"Tienen la opción de no firmarlo, por supuesto, pero corren el riesgo de que no van a recibir los fondos con el que el gobierno federal contribuye a las escuelas locales" 03:30", indicó el abogado Malouf.

La Junta de Educación de Illinois confirmó que recibió la carta y que siguen evaluando los impactos potenciales de esta acción. Parte del comunicado dice:

“El Departamento de Educación de EE. UU. de la administración Trump amenaza una vez más la financiación de los niños de Illinois e intenta ejercer su poder sobre todos los distritos del país, incluso mientras afirma que devolverá la educación a los estados.

La Junta de Educación de Illinois reafirmó su compromiso con todos los niños de todas las comunidades, independientemente de géneros y razas. Sin embargo, aún no ha informado qué acciones estarán tomando, si van a firmar este documento o no, por su parte las Escuelas Públicas de Chicago no respondieron y nos refirieron con la Junta de Educación estatal