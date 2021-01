Bank of America Chicago Marathon abre inscripciones para 2021

El Bank of America Chicago Marathon ya abrió su registro para la carrera de otoño de 2021.

Chicago Marathon informó que los proceso de inscripción garantizadas y no garantizadas están oficialmente abiertos, y ofrece varias oportunidades para que las personas envíen sus solicitudes de inscripción para la carrera.

Para calificar para un registro de incripción garantizado, el solicitante debe cumplir con los estándares de clasificación para el maratón, así garantiza su entrada por tiempo.

La organización además informa que las personas que terminaron la Maratón de Chicago cinco o más veces en los últimos 10 años pueden garantizar un lugar en la carrera de 2021 como "finalistas heredados". Y los solicitantes interesados ​​en correr con un grupo turístico internacional también pueden garantizar un lugar en el Maratón de Chicago solicitando en línea.

Así mismo las personas que hayan terminado cuatro o más veces desde 2008 y se hayan inscrito en el Shamrock Shuffle virtual de 2021 pueden tambien garantizar un lugar en el Maratón de Chicago.

"Las personas que no son elegibles para una entrada garantizada pueden solicitar una entrada al Maratón de Chicago del Bank of America 2021 a través de la solicitud de sorteo de entrada no garantizada", dijo la organización. Después de que se cierre la ventana de solicitud de cinco semanas, los nombres serán seleccionados de un grupo de todos los solicitantes de entrada no garantizados para un lugar. Las personas aceptadas serán notificadas por correo electrónico en marzo.

Los organizadores de la carrera de maratón confirmaron en noviembre que la planificación ha comenzado para la carrera de 2021, con la esperanza de volver a las calles después de que la pandemia de coronavirus obligara al icónico evento a volverse virtual el otoño pasado.

El evento está programado para el 10 de octubre, y los organizadores aseguran "están trabajando en estrecha colaboración con la ciudad de Chicago en planes de fin de semana de carreras que se alinean con la guía de salud y seguridad pública de Chicago".

Los organizadores del Bank of America Chicago Marathon anunciaron en diciembre un acuerdo de asociación de medios de varios años con NBC 5 y Telemundo Chicago para la cobertura del Chicago Marathon y Bank of America Shamrock Shuffle hasta 2023.

NBC 5 ha sido socio de medios del Bank of America Chicago Marathon durante los últimos 12 años, y Telemundo Chicago desde el 2017.

Como socios de medios oficiales del Bank of America Chicago Marathon, NBC 5 y Telemundo Chicago brindan programación previa al maratón, consejos de entrenamiento, perfiles de corredores y una amplia cobertura en vivo del día de la carrera en las plataformas lineales y digitales de las estaciones. Las estaciones también brindan cobertura del Bank of America Shamrock Shuffle, el principal evento de carreras de primavera de Chicago, en sus aplicaciones móviles y plataformas digitales.

El Bank of America Chicago Marathon es miembro de Abbott World Marathon Majors y se transmite en vivo anualmente el segundo domingo de octubre de 7 a.m. a 11 a.m.

La cobertura del día de la carrera de NBC 5 Chicago y Telemundo Chicago también se transmitirá simultáneamente en NBCChicago.com, TelemundoChicago.com, la aplicación NBC 5 Chicago y la aplicación Telemundo Chicago. Además, ambas estaciones contarán con una cámara de línea de meta de transmisión en vivo en sus sitios web de 11 a.m. a 3 p.m. hora local.

Para más información pulsa aquí.