Estas 12 oficinas del DMV de Illinois ofrecerán servicios de Real ID los sábados

Si usted se encuentra entre los miles de personas que intentan obtener una Real ID antes de la fecha límite de mayo en Illinois, existen algunas opciones nuevas que se avecinan y no necesitará una cita para ingresar.

Mientras las instalaciones estatales intentan satisfacer la demanda "sin precedentes", el Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, anunció la incorporación de los "sábados de Real ID" en 12 oficinas del DMV en el área de Chicago.

Solo este lunes, Giannoulias dijo que su oficina vio un récord de 58,000 personas en su sitio web que buscaban hacer citas para la Real ID. Durante los primeros 24 días de febrero, 860,000 personas intentaron hacer citas.

"Y este aumento no se limita a Illinois. Las oficinas del DMV en todo el país han experimentado colas y tiempos de espera sin precedentes. En Miami, la gente duerme durante la noche fuera de las instalaciones del DMV y en sus autos solo para mejorar sus posibilidades de obtener una Real ID", dijo.

Mientras el estado trabaja para informar a las personas sobre quién exactamente necesita una identificación Real y cuándo, también están ofreciendo nuevos horarios en varios DMV para ayudar con la mayor demanda.

Esto es lo que debe saber:

¿Qué DMV tendrán Real ID los sábados?

Conforme al nuevo plan, 12 DMV solo ofrecerán servicios de Real ID sin cita previa de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. todos los sábados hasta el 10 de mayo. Las ubicaciones incluyen:

"Debido a que estos son centros sin cita previa y debido a la mayor demanda de Real ID, los clientes probablemente encontrarán filas y tiempos de espera. Por eso, nuevamente, es muy importante asegurarse de que necesita una Real ID y visitar el portal Real ID en nuestro sitio web para confirmarlo", dijo Giannoulias.

Seis otros centros de la ciudad y los suburbios que solo atienden con cita previa también ampliarán su horario los sábados para ayudar a satisfacer la mayor demanda.

¿Quién necesita una identificación Real ID?

¿No está seguro de si necesita una identificación Real ID cuando llegue la fecha límite del 7 de mayo? Illinois ha lanzado un "portal" donde los residentes pueden responder preguntas para determinar si necesitan una identificación Real ID y cuándo.

"Queremos que los habitantes de Illinois se aseguren de que realmente necesitan una identificación Real ID antes de acudir a un centro. Para ayudar, hemos creado un portal interactivo de identificación Real ID que lo guía a través de una serie de indicaciones para determinar si realmente la necesita antes de la fecha de aplicación federal", dijo el Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, durante una conferencia de prensa el jueves pasado.

"Por ejemplo, le preguntará si tiene un pasaporte estadounidense, una tarjeta de entrada global o una identificación militar. Si responde que sí a cualquiera de ellos, le informará que no necesita una Real ID. E incluso si no tiene una de esas y no va a volar en una aerolínea comercial el 7 de mayo o a principios del verano, tampoco necesita una Real ID. Si ha pasado por el portal y ha determinado que necesita una Real ID, le presentará opciones de atención al público en el DMV y le informará cómo puede programar una cita en una instalación cercana a usted".

La nueva herramienta llega en un momento en que Giannoulias dijo que está trabajando para disipar la confusión en torno a la fecha límite de mayo. Es la segunda conferencia de prensa de este tipo este mes, ya que dice que su oficina sigue viendo una demanda "sin precedentes".

"Sigue habiendo mucha desinformación sobre lo que sucederá el 7 de mayo. La mayor parte de ella se centra en el hecho de que la mayoría de las personas no necesitan una Real ID. Y si la necesita, lo más probable es que no la necesite antes del 7 de mayo… Sin embargo, nuestras instalaciones siguen experimentando una demanda sin precedentes de citas para la Real ID a medida que se acerca rápidamente la fecha de entrada en vigor del 7 de mayo", dijo Giannoulias.

Expansión de horarios de ciertos DMV de Illinois para tramitar una Real ID

El secretario Giannoulias detalló que desde el sábado, 1 de marzo hasta el sábado, 10 de mayo unas 12 instalaciones de DMV en Illinois estarán abiertas los sábados de 7:30 a.m. a 5 p.m. sin cita para atender única y exclusivamente los trámites de Real ID.

Las 12 instalaciones que abrirán los sábados sin cita en las fechas anteriormente mencionadas son las siguientes: Addison, Aurora, Chicago West, Des Plaines, Elgin, Joliet, Lake Zurich, Melrose Park, Plano, St. Charles, Waukegan y Woodstock.

Además, habrá otras seis instalaciones de DMV en Illinois en la ciudad de Chicago y los suburbios que se atenderá con cita los sábados de 7:30 a.m. a 5 p.m. para trámites de Real ID.

¿Quién NO necesita una Real ID?

De acuerdo con Giannoulias, aquellas personas que NO necesitan una identificación Real ID son aquellas que: ya cuentan con un pasaporte estadounidense, tienen una tarjeta de Global Entry o tengan una identificación militar.

Además, aquellas personas que no tienen que viajar en un vuelo comercial doméstico cerca de la fecha del 7 de mayo ni en el verano tampoco necesitan tramitar una Real ID.

Para verificar si necesitas tramitar una Real ID o no en o antes del 7 de mayo, Giannoulias sostuvo que su oficina lanzó un portal web interactivo.

¿Para qué se usa una Real ID?

Los residentes necesitarán tarjetas de identificación que cumplan con Real ID para volar en vuelos domésticos en los Estados Unidos, aunque los pasaportes estadounidenses también pueden servir como documentación para esos vuelos, según los funcionarios.

Las tarjetas también serán necesarias para ingresar a ciertas instalaciones federales, incluidos los tribunales. Los pasaportes también son válidos en esos casos, dijeron los funcionarios.

¿Para que NO se usa una Real ID?

El secretario Alexi Giannoulias indicó que, a partir del 7 de mayo, quienes solamente tengan una licencia de conducir estándar válida podrá seguir usándola. Esto se debe a que la Real ID NO es necesario para: conducir legalmente un vehículo, presentar una identificación con foto ni tampoco para usarla como comprobante de ciudadanía.

Giannoulias aclaró que, luego del 7 de mayo no todos necesitarán tramitar una Real ID y que, aquellos que sí necesitan una, podrán tramitarla en cualquier momento.

Para solicitar Real ID en Illinois, necesitarás los siguientes documentos:

Prueba de identidad y ciudadanía estadounidense o estatus legal. Traiga uno de los siguientes documentos: una copia original o certificada de un acta de nacimiento estadounidense; un pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte; Documento de Autorización de Empleo, Formulario I-766; Tarjeta de Residente Permanente, Formulario I-551; o un pasaporte extranjero vigente con visa adherida y Formulario I-94 aprobado. Para obtener una lista completa, consulta la Tabla de Documentos de Identificación Aceptables. Comprobante de número de Seguro Social (SSN) completo. Traiga uno de los siguientes documentos: una tarjeta de Seguro Social; W-2; talón de pago o recibo de depósito electrónico impreso con su nombre y SSN completo; Formulario SSA-1099; o Formulario No SSA-1099. Se requieren documentos originales. Dos (2) documentos de residencia. Esto incluye documentos como una factura de servicios públicos, contrato de alquiler, factura de hipoteca o documento médico. Se requieren documentos en papel. No se aceptan imágenes de un teléfono celular, pero puede imprimir la imagen (por ejemplo: extracto bancario) y proporcionar la copia impresa. Para obtener una lista completa, consulta la Tabla de Documentos de Identificación Aceptables. Comprobante de firma. Esto incluye documentos como tarjeta de crédito/débito, cheque cancelado o licencia de conducir/identificación de Illinois vigente. Para obtener una lista completa, consulta la Tabla de Documentos de Identificación Aceptables.

Las tarjetas tendrán el mismo costo de $30 que las licencias de conducir y tarjetas de identificación comunes.