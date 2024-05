Autoridades emiten advertencia para dueños de mascotas en medio de la histórica aparición de cigarras

Las autoridades advierten a los dueños de mascotas que "tomen precauciones especiales" a medida que comienza la aparición histórica de cigarras en la ciudad y los suburbios.

El Departamento de Control de Rabia y Animales del Condado de Cook emitió una alerta el lunes diciendo que los dueños de mascotas deberán "proteger la salud y el bienestar de sus mascotas esta primavera y verano, ya que dos grupos diferentes de cigarras periódicas emergen simultáneamente".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"Este fenómeno natural no ha ocurrido en más de 200 años, ya que se espera que miles de millones de cigarras emerjan en Illinois a finales de mayo o principios de junio", decía la alerta.

Entre las cosas que los funcionarios dijeron que los dueños de mascotas deberían tener en cuenta se encuentra el hecho de que las cigarras pueden asustar a algunos animales.

"Las cigarras no muerden ni pican, no son tóxicas para las mascotas y no se sabe que transmitan enfermedades, por lo que las interacciones son generalmente seguras. Sin embargo, el ruido, el tamaño y los movimientos de las cigarras pueden asustar a algunas mascotas", dijeron los funcionarios. "Si una mascota parece asustada, los dueños deben tratar de dirigirla a un área con menos cigarras, como un lugar cómodo y tranquilo dentro de la casa para relajarse".

Señalaron que los perros deben llevar correa cuando estén al aire libre y eso podría ayudar a evitar que las mascotas asustadas "se escapen accidentalmente".

También se debe controlar el consumo de insectos, afirma la alerta.

Según Allen Lawrence, curador asociado de entomología del Museo de la Naturaleza Petty Notebaert, las cigarras serán consideradas una delicia para muchos animales.

"En lo que respecta a los insectos, son muy grandes y carnosos. Tienen muchos nutrientes allí. Es una gran comida con solo atrapar un insecto", dijo Lawrence a NBC Chicago.

Pero si bien las cigarras no son tóxicas para las mascotas, todavía existen algunas preocupaciones potenciales.

"Si bien las cigarras no son tóxicas para las mascotas, pueden producir molestias gastrointestinales si una mascota consume demasiadas cigarras o sus 'conchas' (exoesqueletos) desechadas", afirmó la agencia. "La obstrucción o perforación intestinal podría ocurrir a medida que los exoesqueletos se mueven a través del tracto gastrointestinal, particularmente si una mascota pequeña consume muchas cigarras en un corto período de tiempo.

Los dueños deberán estar atentos a los vómitos, la diarrea, la pérdida de apetito o el babeo excesivo y buscar atención veterinaria si su animal experimenta estos síntomas.

"Si su mascota parece estar en peligro, comuníquese con su veterinario para obtener más orientación", decía la alerta.