Autoridades continúan la investigación sobre el aparente intento de asesinato hacia Donald Trump

El FBI investiga un aparente intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump en un campo de golf de Florida.

El hecho ocurrió el domingo a las 1:30 de la tarde cuando un agente que realizaba un reconocimiento de la zona encontró a un individuo escondido en unos matorrales.

“Cuando el expresidente Trump pasaba por las emisiones del 5 hoyo, el agente que estaba haciendo un reconocimiento visual, vio al sospechoso con lo que parecía ser un rifle, el sospechoso que no tenía una línea visual huyó del lugar”, dijo Ronald L. Rowe, director interino del servicio secreto.

El director interino del servicio secreto dijo que el sospechoso no tenía una visión clara desde los arbustos en donde estaba escondido, por lo que no tenía en la mira con su rifle al expresidente y que no respondió a los disparos efectuados por las fuerzas del orden.

“En la zona de matorrales de donde huyó Routh, los agentes encontraron una cámara digital, una mochila, un rifle de asalto con una vida telescópica y una bolsa plástica que tenía comida. El número de rifle había sido borrado”, dijo Lowe.

Las autoridades agregan que gracias a la ayuda de un ciudadano quien dio pistas, lograron detener al sospechoso que fue arrestado e identificado como Ryan Wesley Routh de 58 años quien ya enfrenta dos cargos, uno por posesión de un arma de fuego por un criminal convicto, y otro por posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado.

“Ayer en la tarde, servicio de alguaciles aprendió a Ryan, él fue trasladado a la oficina de alguaciles de Palm Beach. Allí tratamos de entrevistarlo pero el invoco su derecho a representación legal”, dijo Jeffrey B. Veltri del FBI.

Por ahora se están haciendo allanamientos revisando el récord de las llamadas que hizo el sospechoso, también sus publicaciones en línea y sus traslados y se trabaja en conjunto con las autoridades en Honolulu en Hawaii para hablar con los familiares, amigos y vecinos del sospechoso.

Hasta el momento no se sabe cuándo fue que llegó el sospechoso a West Palm Beach ni tampoco si el individuo actuó solo o en compañía de alguien. La investigación continúa.