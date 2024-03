Así luce la medalla finalista del Bank of America Shamrock Shuffle 2024

Cuando los corredores cruzaron la línea de meta en el Bank of America Shamrock Shuffle 2024, no recibieron una olla de oro, pero sí un premio especial.

La medalla de finalista de este año celebró la carrera de 2024 con un diseño único. Véalo a continuación:

Miles de corredores participaron en la carrera de este año, conocida como el inicio no oficial de la temporada de carreras al aire libre en Chicago.

Los ganadores de la carrera Bank of America Shamrock Shuffle:

Nathan Martin, de Michigan, tomó el primer lugar en la carrera masculina, terminando con un tiempo no oficial de 23:08.

"Simplemente increíble", dijo a NBC Chicago en la línea de meta, y agregó que "estaba un poco nervioso al venir aquí".

Martin había corrido el Shamrock Shuffle antes, pero 2024 marcó su primera victoria.

En la carrera femenina, Amy Davis-Green terminó en primer lugar. Había participado en la competencia Shuffle hacía tres años como una de sus primeras carreras en ruta como corredora profesional, esta vez terminó con un tiempo no oficial de 25:54.

"Estoy muy agradecida por esto. Amo Chicago. Hace un clima fantástico, es algo grandioso que hacer", dijo en la línea de meta.

Davis-Green dijo que espera regresar a la ciudad para correr el Maratón de Chicago del Bank of America en 2024. "Me encanta el circuito de carreras de Chicago", dijo.

El primer clasificado en la carrera en silla de ruedas fue Peter Ruiz, que finalizó con un tiempo no oficial de 1:22:10. Nat Goldthwaite llegó a la meta como la primera persona no binaria en la carrera, con un tiempo no oficial de 31:06.

El Shamrock Shuffle marcó la primera victoria en carrera profesional de Davis-Green. Los primeros clasificados allanaron el camino mientras miles de corredores tomaban las calles de Chicago en un día más frío de primavera.