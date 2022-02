Arquidiócesis: Mascarillas serán opcionales en algunas escuelas católicas del área de Chicago

CHICAGO- La Arquidiócesis de Chicago anunció el miércoles que el uso de mascarillas será opcional a partir del jueves en algunas escuelas católicas del área de Chicago.

En una carta enviada a las familias, el Superintendente Greg Richmond dijo y citamos:“Hemos determinado que los casos de coronavirus en nuestras comunidades y nuestras escuelas ahora son lo suficientemente bajos como para que las máscarillas sean opcionales”.

“Actualmente, no tenemos aulas en cuarentena en ningún plantel del Arquidiócesis y no tenemos escuelas que tengan más del 3% de sus estudiantes dando positivo al COVID-19. De hecho, casi la mitad de nuestras escuelas no informan ningún caso. Esta ha sido una caída dramática en las últimas semanas”, dijo Richmond.

Sin embargo, Richmond dijo que algunas escuelas católicas están ubicadas en áreas donde las órdenes legales de los departamentos de salud local todavía requieren usar mascarillas. La Arquidiócesis dijo que en esas escuelas seguirán exigiendo el uso de mascarillas.

Según la carta, a partir de este jueves, en escuelas del condado Lake y la mayor parte de los suburbios del condado Cook (excluyendo Oak Park y Evanston), el uso de mascarillas será opcional. La Arquidiócesis está esperando implementar esto por un día para darle a los directores, maestros y personal tiempo para prepararse.

En la ciudad de Chicago, en escuelas de Oak Park y Evanston, las mascarillas seguirán siendo necesarias, porque los departamentos de salud local han emitido órdenes legales que las exigen. La Arquidiócesis dijo que están cumpliendo con esas órdenes y levantarán el mandato cuando sea posible.

Según la carta, se alienta al personal escolar o los estudiante que deseen continuar usando una máscara en la escuela a que lo haga.