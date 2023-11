Aquí hay 15 espectáculos y musicales con temas navideños para ver este año

Una de las partes más emblemáticas de las fiestas es la celebración de la música y el baile que las acompaña.

En la amplia variedad de teatros y estadios de Chicago, todos pueden encontrar un musical, concierto u obra perfecta para ellos. Ya sea que esté buscando ver a artistas famosos interpretando sus grandes éxitos o ver una película clásica navideña junto a una orquesta en vivo que interpreta su partitura, Chicago tiene mucho que ofrecer, pero obtenga sus boletos rápidamente.

Aquí hay 15 programas a tener en cuenta:

La Fiesta del Té Navideña de Beatrix Potter

Conozca personajes fantásticos a partir del 4 de noviembre en el Chicago Children's Theatre. La Fiesta del Té Navideño de este año contará con cuatro cuentos basados ​​en historias de Beatrix Potter: El cuento de la Señora. Tittlemouse, el cuento de dos ratones malos, el sastre de Gloucester y el cuento de Peter Rabbit.

Compre entradas para la fiesta del té en el sitio web del Chicago Children's Theatre.

Cirque Du Soleil

Vea el primer espectáculo navideño del Cirque du Soleil basado en el poema clásico “Una visita de San Nicolás” de Clement Clarke Moore. El espectáculo presenta retorcidos acróbatas, bailarines y especialistas mientras el espectáculo sigue a una joven que redescubre la magia navideña. La banda sonora del espectáculo presenta clásicos navideños con un toque único del Cirque du Soleil.

Compra entradas para el espectáculo aquí.

Mariah Carey

Todo lo que queremos para Navidad es ver a Mariah Carey cantar con todo su corazón clásicos navideños. Carey hará su parada en Chicago para su gira navideña en el United Center el domingo 3 de diciembre.

Consiga sus entradas para el espectáculo navideño de Carey aquí.

El Cascanueces del Joffrey Ballet

El coreógrafo ganador del premio Tony, Christopher Wheeldon, traerá la magia de "El Cascanueces" al Joffrey Ballet. La historia se desarrolla en la Feria Mundial de Chicago de 1893 y destaca el patrimonio cultural de la ciudad a través de la lente de las fiestas. El espectáculo abre sus puertas el 2 de diciembre y finaliza el 27 de diciembre.

Compra entradas para el espectáculo aquí.

A Christmas Carol

Mira cómo el clásico navideño “A Christmas Carol” cobra vida mientras ves a Ebenezer Scrooge redescubrir el significado de Chritsmas en The Goodman Theatre. El espectáculo comienza el 18 de noviembre.

Aprende más aquí.

Jingle Ball

Celebre las fiestas con un elenco repleto de estrellas en el Allstate Arena el lunes 4 de diciembre para el iHeartRadio 103.5 KISS FM Jingle Ball. Artistas como Nicki Minaj, Jelly Roll, Big Time Rush, Doechii, (G)I-DLE, Kalii y más subirán al escenario en uno de los conciertos más esperados del año en Chicago.

Más información y entradas se pueden encontrar aquí.

Pentatonix

El grupo a capella Pentatonix hará una parada en Chicago para “La gira más maravillosa del año” el 29 de noviembre en el Allstate Arena. El quinteto vocal ganador del premio GRAMMY® y nominado al premio Daytime EMMY® interpretará canciones de su nuevo álbum navideño “The Great Christmas Hits” junto con sus otras canciones populares.

Las entradas se pueden comprar aquí.

Hip Hop Nutcracker

Muévete al ritmo del Hip Hop Nutcracker en el Cadillac Theatre. El espectáculo celebra su décimo aniversario y combina el baile hip hop con la música atemporal de Tchaikovsky para producir un espectáculo navideño como ningún otro. El espectáculo se desarrollará del 12 al 17 de diciembre.

Compra entradas aquí.

Una Navidad de Charlie Brown

En un musical adaptado del icónico Charlie Brown de Charles M. Schulz, disfruta de la producción de las icónicas canciones navideñas del programa presentadas por Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus y toda la pandilla Peanuts. Míralos cantar y bailar, celebrando la Navidad con este especial navideño. El espectáculo hará su parada en Illinois en Waukegan.

Consigue entradas aquí.

Elf en Concierto – Rosemont Theatre

Mire el clásico navideño de Will Ferrell, “Elf”, en la pantalla grande junto a una orquesta en vivo que toca la partitura original de la película de John Debney en el Rosemont Theatre. La historia sigue a Buddy the Elf en su fantástico viaje desde el Polo Norte hasta la ciudad de Nueva York en busca de su verdadero padre.

Aprende más aquí.

Como el Grinch Robó la Navidad

Disfruta de las exitosas canciones del especial animado original de El Grinch con “¡Cómo el Grinch robó la Navidad! The Musical” que se presentará en Chicago del 19 al 31 de diciembre. Sumérgete en el fantástico mundo de Whoville y sigue al Grinch mientras redescubre la alegría de la Navidad.

Consigue tus asientos aquí.

Jingle Bell Rock - Teatro Marriott

Rockea junto con los Jersey Boys y las estrellas de PBS Michael Ingersoll y Christopher Kale mientras interpretan clásicos navideños de The Beach Boys, The Four Seasons, Chuck Berry y más.

Compra entradas para el espectáculo aquí.

"Home Alone" en Concierto

Mire el clásico navideño nominado al Premio de la Academia "Home Alone" con la partitura en vivo interpretada por la Orquesta Sinfónica de Chicago. Tu oportunidad de escuchar la música de John Williams interpretada en vivo con los astutos trucos de Kevin McCallister (Macaulay Culkin), de 8 años, quien se quedó solo en Navidad para defenderse de los ladrones, está limitada a tres espectáculos del 8 al 10 de diciembre.

Compra tus entradas aquí.

La Reina de la Nieve

El Marriott Theatre le presenta "La reina de las nieves", un musical de invierno basado en el eterno cuento infantil de Hans Christian Anderson. Sigue a la joven heroína Gerda en un escalofriante viaje para encontrar a su mejor amiga Cei, quien fue capturada por la Reina de las Nieves.

Aprende más aquí.

Cenicienta

Mire la versión en vivo del clásico de Disney "Cenicienta" en el Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace. Al público le espera un cuento de hadas mágico con las canciones icónicas de la partitura original.

Aprende más aquí.