Aprueban acuerdo millonario para los hijos de un hombre baleado a muerte durante una llamada por violencia doméstica

Los contribuyentes de Chicago gastarán $8.75 millones para compensar a la familia de un hombre de 61 años que fue asesinado a tiros por un oficial de policía de Chicago que respondió a una llamada sobre una mujer que "amenazaba a su esposo con un cuchillo".

La indemnización de $8.75 millones para el hijo adulto y el hijo menor de Michael Craig fue la más alta de los tres acuerdos que este lunes aprobó el Comité de Finanzas del Concilio Municipal, por un total de $11.26 millones.

El acuerdo más elevado de los otros dos, por $2 millones, fue rechazado por estrecho margen por el concilio en julio. Se deriva de un tiroteo policial en 2014 en el que murió Darius Cole-Garrit.

Antes de esa votación anterior de 26 a 22, el concejal Bill Conway (Distrito 34) señaló que ocho de los disparos realizados por los oficiales que perseguían a Cole-Garrit a pie impactaron “la parte delantera" del cuerpo de la víctima. Esto significa que estaba frente a los oficiales.

Conway volvió a votar "no" el lunes.

Ha dicho que la Autoridad Independiente de Revisión de la Policía, el organismo de supervisión que precedió a la Oficina Civil de Responsabilidad Policial, había absuelto a los oficiales involucrados en el caso. No hay video de una cámara corporal.

El acuerdo más elevado involucra a Michael Craig, quien fue baleado a muerte por el oficial de policía de Chicago Alberto Covarrubias el 4 de octubre de 2021.

Covarrubias, que sigue en el cuerpo policial, respondía a la última de una serie de llamadas por violencia doméstica en esa misma dirección.

Craig había llamado personalmente al 911 para decir que su esposa tenía "un cuchillo, en la cama, en mi garganta".

"Tiene un cuchillo en mi cuello, no puedo moverme. Si me muevo, me va a matar", se escucha decir a Craig en el audio de la llamada al 911, que se dio a conocer después del tiroteo.

Luego se escucha al hijo decir: "Baja para que puedas dejar entrar a la policía. Haz lo que dije".

Cuando Covarrubias llegó al edificio de apartamentos en la cuadra 7700 al sur de Carpenter, el hijo de 7 años de Craig estaba "parado afuera del edificio de apartamentos esperándolos", dijo el abogado adjunto de la corporación, Caroline Fronczak, a los concejales el lunes.

"Ese niño indicó que su madre tenía el cuchillo en la garganta de su padre", dijo Fronczak.

"Cuando el forense revisó las heridas del señor Craig, había múltiples heridas de puñal que ella caracterizó como defensivas. … Así que todo indica que la mujer, de hecho, estaba amenazando y apuñalando al hombre con un cuchillo".

El video de la cámara corporal publicado por COPA mostró a Covarrubias subiendo las escaleras hacia el apartamento del segundo piso de la pareja con una pistola eléctrica en su mano derecha.

Desde el descansillo fuera de la puerta, el oficial anunció: "Policía de Chicago" y se escuchó a Craig gritar: "¡Tiene un cuchillo de carnicero en mi cuello!"

Mientras el oficial se preparaba para entrar por la puerta, la esposa de Craig gritó y el oficial sacó su pistola, cambiando la pistola eléctrica a su mano izquierda.

Disparó el primer tiro casi inmediatamente después de cruzar el umbral de la puerta del apartamento, mientras Craig y su esposa parecían luchar en un pasillo estrecho entre la cocina y el baño. Craig y la mujer cayeron al suelo, y el oficial disparó un segundo tiro cuando Craig intentaba incorporarse mientras el oficial gritaba: "¡Detente! ¡Detente! ¡Deja de tocarla!"

El acuerdo, que se pagará al hijo adulto de Craig, Patrick Jenkins, y a un "hijo menor", fue aprobado por votación unánime.