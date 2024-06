No habrá Ribfest en Naperville este año

Según los informes, un popular festival suburbano de costillas que normalmente tiene lugar en verano no se llevará a cabo en 2024.

De acuerdo con un artículo del Chicago Tribune, Ribfest no se celebrará este año en Naperville. El Tribune confirmó la noticia con el organizador del evento, el Exchange Club de Naperville.

En un informe del Daily Herald, Emy Trotz, presidenta del Exchange Club de Naperville, dijo que el evento no había sido planeado ni programado para 2024.

El Exchange Club de Naperville no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de NBC Chicago ni de Telemundo Chicago. No obstante, la gerente de comunicaciones de Naperville habló con NBC Chicago y aclaró que Ribfest no se ha llevado a cabo en Naperville en los últimos 5 años y que luego de la pandemia el evento se trasladó a Wheaton.

Este año habría marcado el 35º aniversario del icónico festival de verano. El evento, que normalmente se lleva a cabo en Naperville durante el fin de semana del 4 de julio, en 2022 se trasladó al recinto ferial del condado de DuPage en Wheaton. En 2022, el festival se celebró en junio y en 2023, en septiembre, según el sitio web del evento.

En 2023, el festival también implementó una tarifa de entrada de 5 dólares, según el sitio web.

En 2021 y 2020, Ribfest fue cancelado debido a la pandemia de COVID, dijeron los organizadores en ese momento.