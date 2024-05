Festivales de verano de Chicago 2024: 17 festivales imperdibles en junio

El momento de cantar, bailar y comer en Chicago ya casi ha llegado, gracias a los numerosos festivales planeados para el verano de 2024 en la ciudad.

Desde hot dogs hasta música house y más, aquí hay un vistazo a 17 festivales imperdibles que se llevarán a cabo en Chicago en junio.

Chicago House Music Festival and Conference

El festival gratuito de cuatro días en Millennium Park y sus alrededores se llevará a cabo del 30 de mayo al 2 de junio. En su 40.° año, el evento presenta talleres de DJ, música en vivo y más.

Manifest Chicago

El festival gratuito de cuatro días es una celebración tradicional alemana de la llegada de la primavera y presenta comida, música en vivo y más.

El festival se llevará a cabo del 30 de mayo al 2 de junio en 4521 N. Lincoln Avenue en el vecindario West Ravenswood de la ciudad.

Do Division Street Fest

Este popular festival callejero familiar se lleva a cabo del 31 de mayo al 2 de junio. El evento, en Division Street entre Damen y Leavitt, se lleva a cabo de 5 p.m. a 10 p.m. el viernes y las 12 p.m. a 10 p.m. el sábado y domingo. Se sugiere una donación de $10.

Chicago Gospel Music Festival

El Festival de Música Gospel de Chicago se llevará a cabo el 1 de junio en Millennium Park. El evento gratuito y familiar se lleva a cabo de 4 p.m. a 9 p.m. y presenta una programación de múltiples artistas. Habrá comida para comprar en el sitio.

57th Street Art Fair

La 77.ª feria de arte anual en Hyde Park se llevará a cabo los días 1 y 2 de junio, de 11 a. m. a 5 p. m. el sábado y de 10 a.m. a 5 p.m. el domingo. La entrada es gratuita y habrá camiones de comida en el lugar.

Windy City Hot Dog Fest

El tercer festival anual Windy City Hot Dog Fest se llevará a cabo el 1 y 2 de junio en el vecindario Portage Park de la ciudad. El evento presenta música en vivo, comida para comprar, un concurso de comer perritos calientes y más.

Windy City Hot Dog Fest se lleva a cabo de 12 p.m. a 10 p.m. cada día.

Chicago Blues Festival

Del 6 al 9 de junio, el Millennium Park acogerá el Chicago Blues Festival. La entrada al evento es gratuita y se proporcionará interpretación en lengua de signos.

Puerto Rican Fest and People's Parade

Humboldt Park será la sede del Puerto Rican Fest del 6 al 9 de junio. La entrada al evento es gratuita el 6 de junio para el Día de la Comunidad de 4 p.m. a 10 p. m., con artes, juegos de carnaval y actuaciones musicales, todo incluido.

El resto de los días del festival incluyen mercados de vendedores, oportunidades para pintar y beber y el Desfile del Pueblo en Division Street.

Midsommarfest

Midsommarfest en Andersonville se llevará a cabo del 7 al 9 de junio. El festival, que celebra la herencia sueca del barrio y el orgullo LGBTQ+, presenta música y más. Se sugiere una donación de $10.

Wells Street Art Festival

El Festival de Arte Callejero de Wells se llevará a cabo el 8 y 9 de junio en Wells Street desde North Avenue hasta Division y cuenta con un área familiar, música en vivo y más. Se requiere una donación de $10.

Old Town Art Fair

La icónica Old Town Art Fair se llevará a cabo los días 8 y 9 de junio en el distrito histórico Old Town Triangle. La feria gratuita cuenta con más de 200 artistas aclamados. Las puertas están abiertas de 10 a. m. a 7 p. m. el sábado y de 10 a.m. a 6 p.m. el domingo.

Grant Park Music Festival

El festival de música gratuito en Millennium Park se lleva a cabo en noches selectas del 12 de junio al 17 de agosto. El festival, en su 90.º año, es una serie al aire libre que dura todo el verano y está dedicada a la música clásica. Vea la programación completa aquí.

Ribfest Chicago

Del 14 al 16 de junio, el vecindario Northcenter albergará el Ribfest Chicago, y se espera que al menos 20 vendedores de comida sirvan sus mejores platos.

La entrada es gratuita, pero se sugiere una donación de $10. El festival estará abierto de 5 p.m. a 10 p.m. el 14 de junio y a las 12 p.m. a 10 p.m. el 15 y 16 de junio.

Taste of Randolph Street

El festival de música y comida de West Loop se llevará a cabo del 16 al 18 de junio. Se recomienda una donación de $10.

Maxwell Street Market

El icónico Maxwell Street Market regresa a su hogar original en Maxwell Street para 2024, con seis días de mercado que se llevarán a cabo el último domingo de cada mes hasta el 27 de octubre. El mercado libre ofrece comida, música, entretenimiento en vivo y más.

Chicago SummerDance

A partir del 15 de junio, Grant Park albergará Chicago SummerDance, un festival con música para que bailarines de todos los niveles bailen con música en vivo o asistan a clases de baile. La entrada al festival, que se llevará a cabo en una variedad de fechas y lugares hasta el 8 de septiembre, es gratuita.

Chicago Pride Fest

El Chicago Pride Fest de dos días se llevará a cabo el 22 y 23 de junio. Presenta música en vivo en tres escenarios y se llevará a cabo en el vecindario de Northalstead. Se sugiere una donación de $15 en lugar de boletos. El fin de semana siguiente, se lleva a cabo el 53º Desfile Anual del Orgullo Gay de Chicago.