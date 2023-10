Anuncian qué calles cerrarán y cuáles permanecerán abiertas para el maratón de Chicago

Los cierres de calles están a punto de intensificarse para el Bank of America Chicago Marathon este fin de semana, con miles de corredores e incluso más espectadores que llegarán en la ciudad para la 45ª edición de la icónica carrera.

Aunque algunos cierres ya están en vigor, el gobierno municipal instó a los conductores a ser "conscientes de los impactos del tráfico, así como de las medidas de seguridad implementadas para estos eventos". Habrá cierres de calles y restricciones de estacionamiento en el recorrido.

El Bank of America Chicago Marathon 2023 incluye algunos cambios este año. La Expo de Salud y Fitness de Abbott, sede de la recogida de paquetes del evento, se ha extendido a tres días y comenzó el jueves en McCormick Place.

La lista completa de cierres de calles y restricciones de estacionamiento del maratón de Chicago incluye más de 40 cierres el día de la carrera.

Se recomienda el uso del transporte público.

Metra ofrecerá servicio extendido en las líneas BNSF, Milwaukee North, UP Northwest y UP West, además del horario habitual de trenes de los domingos de Metra.

Además, la línea South Shore desde Gary operará un tren adicional temprano en la mañana.

La CTA también ofrecerá servicio adicional para corredores y espectadores, según funcionarios.

Abbott Chicago 5K - sábado, 7 de octubre

El Abbott Chicago 5K se llevará a cabo a las 7:30 a.m. el sábado. La carrera de 3.1 millas comenzará en Grant Park en Ida B. Wells y Columbus Drive, correrá hacia el oeste por Harrison Street antes de recorrer Loop en Wacker Drive y terminar en Jackson y Wacker. La Avenida Michigan al norte de Ida B. Wells permanecerá abierta. Las restricciones de estacionamiento estarán vigentes a partir de la 1 a.m. del sábado a lo largo del recorrido. Los vehículos que no se retiren de la calle a esa hora serán multados y remolcados. Para consultas sobre vehículos remolcados, llame al (312) 744-4444.

Las siguientes calles estarán cerradas al tráfico de 7 a 9 a.m. el sábado:

Columbus Drive, entre Jackson Blvd e Ida B. Wells St.

Ida B. Wells St., entre Columbus Dr. y Congress Plaza Dr.

Congress Plaza Dr., entre Harrison St. y Van Buren St.

Harrison St., entre Michigan Ave. y Franklin St.

Franklin St., entre Harrison St. y Van Buren St.

Van Buren St., entre Franklin St. y Wacker Dr.

Wacker Dr., entre Van Buren St. y Dearborn St.

Jackson Blvd., entre Wacker Dr. y Wells St.

Información del día para los corredores

A medida que se acerca el día de la carrera, los organizadores del evento instan encarecidamente a los participantes a mantenerse informados de las condiciones del día de la carrera y a familiarizarse con las reglas del evento y el Sistema de Alerta de Eventos codificado por colores (EAS), que comunicará el estado de las condiciones del curso y del tiempo a los participantes antes y durante el día de la carrera.

Impactos del tráfico/Cierres de calles

"Con miles de participantes y espectadores a lo largo de la ruta, así como cierres de calles antes y durante la carrera, quienes viajen por el centro y los diferentes vecindarios deben permitir tiempo adicional, esperar retrasos o considerar rutas alternativas, como el sistema de autopistas, para evitar los impactos de la carrera", señaló la Oficina para el Manejo de Emergencias y Comunicaciones en un comunicado.

Los cierres de calles en el área de Grant Park comenzaron el lunes con el cierre de Balbo desde Columbus hasta DuSable Lake Shore Drive. Se pueden esperar cierres adicionales de calles para el día de la carrera en el área de inicio y final, incluyendo:

Miércoles, 4 de octubre: Jackson Dr. desde Columbus Dr. hasta DuSable Lake Shore Drive cerrará a las 10 a.m. y reabrirá el lunes, 9 de octubre a las 6 a.m.

Jueves, 5 de octubre: Balbo Dr. desde Michigan Ave. hasta Columbus Dr. cerrará a las 4 a.m. y reabrirá el lunes, 9 de octubre a las 3 p.m.

Jueves, 5 de octubre: Columbus Dr. desde Ida B. Wells hasta Roosevelt Rd cerrará a las 4 a.m. y reabrirá el lunes, 9 de octubre a las 3 p.m.

Viernes, 6 de octubre: Columbus Drive desde Monroe hasta Jackson St. cerrará a las 4 a.m. y reabrirá el domingo, 8 de octubre a las 8 p.m.

Viernes, 6 de octubre: Congress Plaza en Michigan Ave. (de Van Buren St. a Harrison St. cerrará a las 4 a.m. y reabrirá el domingo, 8 de octubre a las 8 p.m.

Viernes, 6 de octubre: Ida B. Wells desde Michigan Ave. hasta Congress Plaza cerrará a las 4 a.m. y reabrirá el domingo, 8 de octubre a las 8 p.m.

Viernes, 6 de octubre: Ida B. Wells desde Congress Plaza hasta Columbus Dr. cerrará a las 4 a.m. y reabrirá el domingo, 8 de octubre a las 8 p.m.

Viernes, 6 de octubre: Jackson Dr. desde Michigan Ave. hasta Columbus Dr. cerrará a las 4 a.m. y reabrirá el domingo, 8 de octubre a las 8 p.m.

Sábado, 7 de octubre: Columbus Dr. desde Randolph hasta Monroe St. estará cerrada a las 6 a.m. y abrirá el domingo, 8 de octubre a las 2 p.m.

Sábado, 7 de octubre: Roosevelt Rd. desde Columbus Dr. hasta DuSable Lake Shore Drive cerrará a las 11 a.m. y abrirá el domingo, 8 de octubre a las 6 p.m.

Sábado, 7 de octubre: Monroe St. desde Michigan Ave. hasta Columbus Dr. cerrará al mediodía y abrirá el domingo, 8 de octubre a las 2 p.m.

Sábado, 7 de octubre: Monroe St. desde Columbus Dr. hasta DuSable Lake Shore Drive cerrará al mediodía y abrirá el domingo, 8 de octubre a las 5 p.m.

Domingo, 8 de octubre: Columbus Dr. desde McFetridge Dr. hasta Roosevelt Road cerrará a las 4 a.m. y abrirá a las 6 p.m.

Domingo, 8 de octubre: Michigan Ave. desde Madison hasta 9th St. cerrará a las 4 a.m. y abrirá a las 9 a.m.

Domingo, 8 de octubre: Roosevelt Rd. desde Michigan hasta Columbus Dr. cerrará a las 4 a.m. y abrirá a las 6 p.m.

Domingo, 8 de octubre: Michigan Ave. desde 9th St. hasta Roosevelt Rd cerrará a las 5:30 a.m. y abrirá a las 4 p.m.

Todas las calles estarán completamente abiertas el lunes, 9 de octubre a las 6 a.m.

Los cierres de calles el día de la carrera a lo largo de la ruta comenzarán aproximadamente a las 7 a.m. el domingo y se espera que se reabran a las 4:30 p.m.

A partir de la madrugada del domingo, estarán vigentes las restricciones de estacionamiento a lo largo del recorrido. Se alienta a los conductores a leer la señalización antes de estacionarse y deben llamar al 3-1-1 para ubicar un vehículo remolcado.