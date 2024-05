El Día de las Madres siempre es una buena excusa para demostrarle a mamá lo que se debería hacer todo el año, agradecimiento y apreciación. Pero, quienes quieren celebrarlo este segundo domingo de mayo, en el área de Chicago se realizarán varios eventos para disfrutarlo.

Desde cruceros con brunch por el lago Michigan hasta carreras 5K, hay una diversidad de opciones para este fin de semana.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Esta es una lista de eventos para celebrar el Día de las Madres este fin de semana.

Como coincidencia a la celebración del Día de las Madres se realizará la carrera contra el cáncer de mama. La carrera se realizará en Oak Brook y las ganancias recaudadas serán donadas al Hinsdale Hospital Foundation Open Arms Breast Cancer Outreach Fund. El costo es de $35.

Cuándo y dónde: Este sábado 11 de mayo desde las 8:00 am (la recolección del kit de carrera será desde las 6:00 am). La carrera será en 1300 Forest Gate Road Oak Brook, IL US 60523.

Esta carrera 5K está liderada por la fundación Wings dedicada a romper el ciclo de la violencia doméstica. Los participantes recibirán en la línea de meta una rosa, chupetas de chocolate y vainilla, medallas y una fotografía con las mamás en su día especial. El costo para participar en la carrera 5K será $9.99 para los niños y $44.99 para los adultos.

Cuándo y dónde: El domingo 12 de mayo a las 8:00 am en 212 S. Grove Ave. Barrington, IL US 60010.

Rodeados de la naturaleza del parque zoológico se ofrecerá un brunch especial, con música en vivo y regalos para las madres.

Cuándo y dónde: El domingo 12 de mayo a las 9:00 am, 10:30 am y 12:00 pm en el Brookfield Zoo Chicago.

Desde un crucero se podrá pasear a las madres en su día, para disfrutar del lago Michigan con música de Dj y brunch.

Cuándo y dónde: El domingo 12 de mayo a las 11:00 am desde el Navy Pier.

La cantautora originaria de Chicago, Naomi Ashley y su banda ofrecerá un concierto gratuito especial para las madres.

Cuándo y dónde: El domingo 12 de mayo a las 5:00 pm en Fitzgeralds club, ubicado en 6615 Roosevelt Road, Berwyn.