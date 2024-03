Se ha publicado oficialmente el cartel completo de artistas que vendrán a Ravinia en 2024.

Los organizadores revelaron el calendario de presentaciones el jueves por la mañana temprano, con artistas de renombre y favoritos que regresan como James Taylor, Norah Jones, Ben Platt, Violent Femmes, Big Boi y más.

Según los organizadores, las entradas para todos los eventos de 2024 saldrán a la venta para el público en general el 24 de abril, y la preventa para los miembros comenzará el 19 de marzo. Los invitados de Ravinia pueden traer sus propios picnics al recinto, incluidos alimentos y licores.

"Con una extraordinaria variedad de conciertos y artistas, estamos entusiasmados de ofrecer una temporada inspiradora y cautivadora para todos los que vienen a Ravinia", dijo Haydon, presidente y director ejecutivo de Ravinia, en un comunicado. “Ya sea en Bennett Gordon Hall, Martin Theatre, Pavilion, Lawn o Carousel, los asistentes al concierto seguramente experimentarán el espíritu del verano con música increíble bajo las estrellas”.

En 2023, el Festival Ravinia contó con las actuaciones de John Legend, Jethro Tull, Santana y Ms. Lauryn Hill.

Aquí hay un vistazo al calendario completo de 2024:

JAZZ, BLUES, FOLK, GOSPEL y AMERICAN SONGBOOK

● Jazz en junio: Batalla de los Big Bands con Adonis Rose y la New Orleans Jazz Orchestra* y Orrin Evans y Captain Black Big Band, con invitados especiales Kurt Elling y Rufus Reid, además de Ravinia Steans Music Institute Jazz Fellows. Los estudiantes y músicos profesionales del Ravinia Jazz Mentor Program, uno de los programas Reach Teach Play, abren la noche en el Carousel Stage. – 16 de junio

● Trombone Shorty y Orleans Avenue con Big Boi y Danielle Ponder* – 19 de junio

● Gracias a ti, protagonizada por Michael Feinstein y la Big Band del Carnegie Hall en Un tributo al legendario Tony Bennett – 23 de junio

● Michael Cleveland y Flamekeeper* – 27 de junio; Carousel Stage 7

● Norah Jones y la invitada muy especial Mavis Staples – 14 de julio

● Victor Wooten y los hermanos Wooten – 7 de agosto; Carousel Stage

● Samara Joy* – 25 de agosto

MÚSICA GLOBAL y LATINA

● Little Feat y Los Lobos en la gira Can’t Be Satisfied – 22 de junio

● The Reset: Una experiencia de sonido inmersiva con Davin Youngs* – 11 de julio; Carousel Stage

● Gipsy Kings con Nicolas Reyes y Choco Orta con Caribe Project, 31 de julio

● El director Gustavo Dudamel dirige la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela en dos obras de compositores sudamericanos –Danzas de Estancia de Alberto Ginastera y Mediodía en el llano de Antonio Estévez-- entre otras piezas del programa – 6 de agosto

● Octava Fiesta Ravinia anual, con Julieta Venegas* y La Santa Cecilia* como protagonistas del escenario principal del día: 15 de septiembre

POP, ROCK, R&B, INDIE, HIP-HOP, COUNTRY y DJ

● The Flock con Jerry Goodman* – 7 de junio; Carousel Stage

● James Taylor y su All-Star Band – 8 y 9 de junio

● Robert Plant, Alison Krauss y JD McPherson* en la gira Can't Let Go – 12 de junio

● Hauser* en su gira Rebel with a Cello – 14 de junio

● Michael Franti & Spearhead, Trevor Hall y Bombargo en The Togetherness Tour – 15 de junio

● Violent Femmes* tocan su álbum debut completo con la Filarmónica de Chicago y el director Stuart Chafetz* – 21 de junio

● Ben Platt* – 28 de junio

● Roger Daltrey y KT Tunstall* – 29 de junio

● Lyle Lovett & His Large Band y Clint Black – 30 de junio

● La música de ABBA con llegada desde Suecia – 5 de julio

● Daryl Hall y Elvis Costello & The Imposters con Charlie Sexton – 6 de julio

● The Beach Boys con el invitado especial John Stamos – 7 de julio

● Norah Jones con la invitada muy especial Mavis Staples – 14 de julio

● Killer Queen: Tributo a Queen con Patrick Myers* como Freddie Mercury – 27 de julio

● Angélique Kidjo y Meshell Ndegeocello* – 8 de agosto

● Indigo Girls y Melissa Etheridge – 11 de agosto

● Robert Glasper* y J. Ivy* – 14 de agosto

● Gaelic Storm* y The High Kings* – 22 de agosto

● O.A.R., Fitz & the Tantrums y DJ Logic* – 23 de agosto

● Las raíces, los planetas excavables y el desarrollo detenido – 24 de agosto

● ZZ Top y Lynyrd Skynyrd en la gira The Sharp Dressed Simple Man – 29 de agosto

● Jason Isbell y la Unidad 400 y Alejandro Escovedo – 8 de septiembre

● Casa llena de gente* – 11 de septiembre

● ¡Reina! con los DJ residentes Derrick Carter, Michael Serafini y Garrett David, los presentadores Lucy Taburete y Nico e invitados especiales – 14 de septiembre; Carousel Stag

PRESENTACIONES DE OTOÑO

● Trío Shelly Berg* – 26 de octubre; Bennett-Gordon Hall

● Alexander Hersh^, violonchelo, Victor Santiago Asunción, piano, presentan Más allá de las fronteras, con obras de Debussy, Wiancko, Britten, Schumann, Say y Sollima. – 2 de noviembre; Bennett-Gordon Hall

● PROJECT Trio* – 9 de noviembre; Bennett-Gordon Hall

● Ryan Townsend Strand, tenor, y Karina Kontorovitch, piano, presentan Letters to Jackie, un ciclo de canciones recién concebido basado en las cartas enviadas a Jacqueline Kennedy por el pueblo estadounidense tras el asesinato de su marido. Los 15 escenarios de Letters to Jackie representan la columna del dolor colectivo de una nación y el poder de la comunidad y la curación en un momento de gran tragedia. – 16 de noviembre; Bennett-Gordon Hall

ORQUESTA SINFÓNICA DE CHICAGO

● 12 de julio: El CSO abre su 88.ª temporada de verano en Ravinia con Alsop y dos destacados solistas, la soprano Masabane Cecilia Rangwanasha* y la pianista Michelle Cann.* En una noche de música estadounidense, la orquesta abre con el querido clásico de Aaron Copland Appalachian Spring seguida de Charleston de James P. Johnson, destacando este jazz temprano. La influencia del líder del piano y el baile icónico del mismo nombre. Rangwanasha está en el foco de atención para el evocador retrato de Samuel Barber de un niño pequeño en el sur de Estados Unidos, Knoxville: Verano de 1915. El programa concluye con la celebración del centenario de Rhapsody in Blue de George Gershwin, con Cann al teclado haciendo su debut en CSO.

● 13 de julio: el violonchelista y compositor sudafricano Abel Selaocoe* se une a Alsop y debuta con el CSO interpretando su Four Spirits, que “lleva el formato de concierto a un nivel emocionante. Lugares sin precedentes (Bachtrack). Temas de sabiduría ancestral, fe y comunidad impregnan el programa, ya que la pieza se pone en perspectiva junto con la de Ludwig van Beethoven. Monumental Quinta Sinfonía y sus distintas exploraciones del destino.

● 19 de julio: el director Ted Sperling se une a la CSO con vocalistas invitados especiales para celebrar dos compositores pop icónicos, Stevie Wonder y Paul Simon.

● 20 de julio: Alsop y el CSO suben al escenario para ver el último gran trabajo de Gustav Mahler para

orquesta, Sinfonía n.° 9. Votada como la mejor sinfonía de todos los tiempos en BBC Music Magazine, la obra nocturna ha cautivado al público desde su estreno en 1912 por Bruno Walter y la Filarmónica de Viena.

● 21 de julio: Ganador de la medalla de oro en el Concurso Internacional Chopin y ganador de muchos premios estimados, el pianista japonés Hayato Sumino* se reúne con Alsop y hace su debut en Ravinia y CSO interpretando el Concierto para piano n.° 1 de Fryderyk Chopin. En la segunda mitad del programa, Alsop explora la narración sinfónica durante el cambio de siglo XIX, liderando la CSO en el poema sinfónico Don Juan de Richard Strauss y en el poema sinfónico de Maurice Ravel. Sinfonía coreográfica Daphnis et Chloé (Suite nº 2).

● 25 de julio: el exitoso concierto para violín de Mendelssohn, interpretado por Augustin Hadelich^, está en el

centro de atención mientras Alsop lidera la CSO. También aparecen en el programa las alegres palabras de Bernstein.

Danzas sinfónicas de West Side Story y la atemporal Firebird Suite de Stravinsky.

La directora Alena Hron, becaria Taki Alsop 2024-26, invitada al podio para dirigir Ícaro en órbita de Geroge Walker.

● 26 de julio: la pieza central de Breaking Barriers 2024 es un concierto de temática espacial con imágenes y presentaciones de especialistas de la NASA. Alsop dirige la orquesta en The Planets de Holst, seguida de una suite de The Moons Symphony de Falkenberg. El público verá cómo la ciencia cobra vida y escuchará a científicos planetarios, incluida la astronauta Nicole Stott y el compositor, mientras discuten cómo la sinfonía de Falkenberg ofrece nuevas perspectivas para que la humanidad contemple nuestro hogar en el cosmos.

● 28 de julio: Carolyn Kuan, alumna de Taki Alsop Conducting Fellowship, dirige la edición de este año. Tchaikovsky Spectacular, completo con los cañones característicos de Ravinia en la Obertura de 1812. En su debut en CSO, abre el programa con la música completa del primer acto de El cascanueces. Desirée Ruhstrat también hace su debut en CSO como solista del preciado Concierto para violín.

● 2 de agosto: la directora Valentina Peleggi, otra alumna de TACF, regresa a Ravinia y al CSO, luego de una aparición especial durante el Festival Breaking Barriers del verano pasado, se unirá con el estimado pianista Jorge Federico Osorio en el Concierto “Emperador” de Beethoven. Peleggi también dirigirá Francesca da Rimini de Tchaikovsky y Los pinos de Roma de Respighi.

● 4 de agosto: el director musical, director de orquesta y arreglista Kevin Stites explora la música del legendario intérprete y compositor de cine Henry Mancini para la gala benéfica anual. Comisariada y presentada por el actor Rob Lindley, “Mancini at 100: The Music of Henry Mancini, desde la pantalla grande, a la pantalla chica, al escenario y más allá” presenta Broadway vocalistas Jessie Mueller* (Waitress, Beautiful: The Carole King Musical), Norm Lewis* (El Fantasma de la Ópera, Los Miserables) y Karen Mason* (Sunset Boulevard), con los tres debutan en Ravinia y CSO.

● 9 y 11 de agosto – El CSO profundiza en el repertorio operístico como una semiescenificación de Wolfgang Idomeneo de Amadeus Mozart está dirigida por la Ópera de Los Ángeles (y ex Ravinia), Director Musical James Conlon en el Teatro Martin. La obra, ambientada en Creta en el año 1200 a.C. y contando una historia de la Guerra de Troya, arroja luz sobre un talentoso grupo de cantantes. Los protagonistas son el tenor Matthew Polenzani como el rey griego Idomeneo, la soprano Andrea Carroll* como la princesa Ilia y la soprano Alexandria Shiner* como la princesa Elettra.

● 10 de agosto: Conlon dirigirá un programa exclusivamente de Mozart con el CSO en el Pabellón del festival.

entre las representaciones de ópera. El programa contará con ambos del sol menor del compositor de sinfonías—la “Pequeña” No. 25, K. 183, y la “grande” No. 40, K. 550—junto con el violín Concierto nº 5, que da la bienvenida a James Ehnes como solista de violín.

● 18 de agosto: el director Jonathan Rush, invitado frecuente de Ravinia en las últimas temporadas y exasistente de Alsop, regresa al podio de CSO. Rachel Barton Pine, nativa de Chicago sube al escenario con Rush y la orquesta como solista del violín de José White Lafitte. Concierto y La Campanella de Niccolò Paganini