Advertencia de tormenta invernal emitida para varios condados del área de Chicago

Varios condados del área de Chicago estarán bajo una advertencia de tormenta invernal a partir del lunes por la noche mientras la región se prepara para su primera tormenta de nieve importante de la temporada, con casi un pie de nieve posible en algunas áreas y se espera que los viajes se vean dramáticamente afectados.

Una advertencia de tormenta invernal comenzará a las 8 p.m. lunes para varios condados de Illinois, mientras que el resto del área de Chicago permanece bajo un aviso de clima invernal.

Para algunos, los totales de nieve podrían alcanzar más de 10 pulgadas, ya que los meteorólogos predicen "nieve intensa y húmeda" combinada con ráfagas de viento de hasta 35 mph. También es posible que se produzcan nevadas superiores a 1 pulgada por hora y la visibilidad se reduzca hasta media milla, según la alerta.

"Viajar será muy difícil. Las condiciones peligrosas afectarán tanto al viaje del martes por la mañana como del martes por la tarde", advierte la alerta.

En los condados de DeKalb y McHenry, es posible que caigan entre 7 y 11 pulgadas de nieve, según la advertencia de tormenta invernal. En otros condados bajo la advertencia, se esperan de 5 a 8 pulgadas de nieve.

Además, existe un aviso de clima invernal en el resto del área de Chicago, que comienza el lunes por la noche y advierte de entre 1 y 3 pulgadas de nieve.

Aquí hay un vistazo a las alertas para varios condados:

Condados de DeKalb, McHenry, Lake (IL), Kane y LaSalle: Advertencia de tormenta invernal a partir de las 8 p.m. lunes a 12 a.m. miércoles.

Condados de DuPage y Northern Cook: Aviso de clima invernal a partir de las 8 p.m. lunes a 12 a.m. miércoles.

Condados de Kendall, Grundy, Kankakee, Central y Southern Cook y Will en Illinois y los condados de Lake y Porter en Indiana: Aviso de clima invernal a partir de las 8 p.m. lunes a 12 p.m. martes.

Condados de Newton y Jasper en Indiana: Aviso de clima invernal a partir de las 8 p.m. CT de lunes a 9 a.m. CT el martes.

Condado de Kenosha en Wisconsin: Aviso de clima invernal vigente desde las 9 p.m. lunes a 6 a.m. martes. Una advertencia de tormenta invernal comienza a las 6 a.m. del martes y continúa hasta las 3 a.m. del miércoles.

Se espera que nieve se desarrolle el lunes y durante las horas de la noche, cuando se generalizará, según el equipo de tormentas de NBC 5.

Los funcionarios de Illinois instan a los conductores a "evitar viajes innecesarios" y tener precaución.

"Nuestro equipo en IDOT pasa todo el año preparándose para la temporada de nieve y hielo, pero la cooperación del público es esencial para garantizar la seguridad de todos", dijo el Secretario de Transporte de Illinois, Omer Osman, en un comunicado. “La opción más segura durante el clima invernal siempre es evitar viajes innecesarios. Si conduce, espere que el viaje sea lento y dedique mucho tiempo extra a su agenda durante la semana. Las condiciones pueden ser peligrosas a veces. Y por favor den espacio a nuestros quitanieves y camiones para operar durante cualquier tormenta y después de que la nieve haya dejado de caer”.

Dado que se esperan cambios dramáticos en los totales de nieve en toda el área, el departamento de transporte advirtió a quienes deben viajar que "el destino podría tener cantidades de nieve significativamente mayores que el lugar donde se originó su viaje".

La nieve continuará durante todo el día martes, particularmente en el noroeste de Illinois.

Hasta las horas de media mañana, se espera que la nieve se convierta en lluvia en las áreas del sur y suroeste, donde se espera que los totales generales de nevadas sean menores.

Sin embargo, se espera que continúe cayendo nieve más intensa y húmeda hacia el norte y el oeste.

El viento aumenta el martes por la noche y las áreas del sur que pasaron a lluvia podrían volver a nevar. Las ráfagas del oeste o noroeste pueden superar las 30 millas por hora en ocasiones durante la noche.

Es posible que haya más rondas de nieve durante la semana antes de que llegue una ráfaga de aire ártico durante el fin de semana y principios de la próxima semana.