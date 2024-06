Adolescente acusado de asesinato en primer grado de un oficial de policía retirado de Chicago

Un joven de 16 años fue acusado de asesinato en primer grado en relación con el asesinato de un oficial de policía retirado de Chicago, anunciaron las autoridades el lunes, mientras continuaba la búsqueda del segundo sospechoso del tiroteo.

El adolescente sospechoso, acusado como adulto del asesinato del oficial retirado Larry Neuman, se entregó a la policía el domingo, un día después de que la policía distribuyera una alerta comunitaria con las fotografías de los sospechosos.

Neuman fue asesinado a tiros poco después de las 11:30 a.m. del jueves cerca de su casa en la cuadra 4300 de West Monroe Street en el vecindario West Garfield Park de la ciudad. Decenas de personas marcharon el domingo por West Monroe Street en honor al hombre de 73 años, comenzando en la Iglesia Bautista Misionera St. Michael, donde se desempeñó como ministro, y terminando afuera de su casa.

“Pasó toda su carrera salvaguardando nuestra ciudad y pasó su jubilación como reverendo, denunciando el crimen violento que azota nuestros vecindarios”, dijo el superintendente Larry Snelling el jueves durante la reunión de la Junta de Policía de Chicago en la sede de la policía. "Por favor, mantenga a su familia en sus pensamientos".

Neuman, el técnico en bombas con más años de servicio en la ciudad, se jubiló en 2010. Trabajó en el departamento de policía durante 28 años.

Neuman, especialista en explosivos de seguridad del transporte, se unió a la TSA en 2010 y trabajó en los aeropuertos O'Hare y Midway, dijo un portavoz de la agencia. En su puesto actual, Neuman capacitó al personal de inspección en ambos aeropuertos para detectar explosivos y otras amenazas potenciales.

"Estamos profundamente entristecidos por su fallecimiento y expresamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y colegas", dijo el portavoz.

Neuman era un “pilar” de su amada comunidad de West Garfield Park, según el pastor Paul Sims de la Iglesia Bautista Misionera St. Michael. Neuman había sido miembro de la iglesia durante 30 años.

“Era el hombre más amable que conocías. No había nada que Larry Neuman no hiciera por alguien. Si lo necesitabas y él no lo tenía, te lo conseguía”.