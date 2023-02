Abren refugio para migrantes en Woodlawn a pesar del intento de dos residentes de bloquear el autobús que los transportaba

Una docena de solicitantes de asilo que llegaron este jueves a una antigua primaria en el sur de la ciudad que se transformó en un refugio se encontraron con la resistencia de dos residentes.

Como reporta el Chicago Sun-times, Andre Smith, que vive en las cercanías de Washington Park, y Luis Cardona, que vive en Woodlawn, se pararon frente a un autobús de la CTA que transportaba a los solicitantes de asilo a la antigua Escuela Primaria James Wadsworth, ubicada en 6420 al sur de University Ave.

La ciudad no fue transparente con los residentes, nosotros, y no vamos a ser transparentes con ellos”, dijo Smith mientras estaba parado cerca de University Avenue y 64th Street. “No colaboraron con nosotros, así que no estamos colaborando con ellos. No nos estamos moviendo; estamos dispuestos a ser arrestados”.

Más de una docena de policías de Chicago se encontraban cerca. Más tarde, un segundo autobús lleno de migrantes arribó al refugio más tarde.

El plan para transformar la escuela cerrada en un refugio ha sido objeto de controversia. La apertura se retrasó durante semanas después de que los residentes y la concejal Jeanette Taylor, cuyo Distrito 20 incluye la propiedad, la retrasó para permitir la participación de la comunidad.

La disputa también ha puesto de relieve las tensiones entre los residentes negros y latinos.

Funcionarios municipales le dijeron previamente al público que el refugio albergará inicialmente a unos 250 hombres y mujeres adultos. La propiedad se utilizará como refugio durante al menos dos años.

Durante la última reunión comunitaria, funcionarios indicaron que más de 5,000 solicitantes de asilo llegaron a Chicago desde Texas y Colorado en los últimos meses. Aunque el número de autobuses que llegan a la ciudad ha disminuido, las autoridades indicaron que todavía ven a unas 50 personas por día que buscan ayuda.

Muchas de las personas que han llegado en los últimos meses han huido de la inestabilidad económica y política en Venezuela.

Se espera que la policía de la Universidad de Chicago brinde seguridad en el área. Funcionarios municipales también anunciaron cambios como la creación de duchas interiores en lugar de una estructura al aire libre para bañarse para aliviar las preocupaciones de los residentes.