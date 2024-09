¿A dónde se va Hoda Kotb? Lo que se sabe tras anuncio de que dejará TODAY

El jueves por la mañana, la copresentadora de TODAY, Hoda Kotb, hizo un emotivo anuncio en televisión en vivo de que planeaba dejar el programa de la NBC después de cinco años.

Pero, ¿qué es exactamente lo que le espera?

"Tengo algunas noticias", dijo Kotb conteniendo las lágrimas mientras la copresentadora Savannah Guthrie le tomaba la mano. "Estaba haciendo los cálculos y me di cuenta de que había pasado 26 años en NBC. Y acabo de cumplir 60".

Kotb continuó diciendo que su cumpleaños fue un "momento monumental".

"Comencé a pensar en esa década", dijo Kotb. "Me pregunté qué significaría esa década, qué me depararía, qué vendrá para mí. Y me di cuenta de que era hora de pasar página a los 60 años e intentar algo nuevo".

Kotb dijo que se dio cuenta de eso durante la celebración de sus 60 años en el programa.

"Recuerdo estar afuera mirando a este hermoso grupo de personas con estos carteles preciosos y pensé: 'Así es como me siento en la cima de la ola'. Y pensé que no podía mejorar y decidí que este era el momento adecuado para seguir adelante".

Kotb agregó que sus hijas, Haley, de 7 años, y Hope, de 5, influyeron en la decisión.

"Obviamente, tuve a mis hijas tarde en la vida y pensé que se merecen una porción más grande de mi tiempo del que tengo", dijo. "Siento que solo tenemos una cantidad finita de tiempo".

"Y entonces, con todo lo dicho, esto es lo más difícil del mundo", dijo Kotb mientras se secaba una lágrima.

Kotb continuó diciendo que planeaba quedarse con TODAY hasta el 1 de enero de 2025 y más allá, y que planeaba quedarse en la "familia de NBC", pero no dio más detalles.

Guthrie, conteniendo las lágrimas, respondió diciendo "no queremos imaginar este lugar sin ti".

"Tienes muchas agallas. Me inspiras", dijo Guthrie. Guthrie agregó, en voz baja, que también sueña en grande para sí misma.

Jenna Hager Bush, sentada frente a Guthrie, le dijo a Kotb "No ha terminado" mientras sostenía un pañuelo en su regazo.

"No se abandona a la familia", respondió Kotb.

Mientras continuaban los momentos emotivos, Guthrie se tomó un momento para tratar de aclarar las cosas.

"Tengo que hacerle saber a la gente que ella no va a dejar la familia de NBC", dijo Guthrie. "La verás y nosotros la veremos".

Luego, Guthrie mira a Kotb a los ojos. "¿Verdad? Me lo dijiste, ¿verdad?", dijo Gurthrie.

"Sí", asintió Kotb. "Lo prometo".

Guthrie concluyó llamando a Kotb "el rayo de sol" del programa.

"Te amamos lo suficiente para que vayas a brillar en pos de tus sueños y encuentres el próximo capítulo", dijo Guthrie. "Estamos ansiosos por ver lo que haces. Estaremos aquí esperándote".

Kotb también compartió una emotiva carta con el personal de TODAY el 26 de septiembre sobre su decisión de renunciar, informó TODAY.com.

La carta completa se puede leer a continuación:

A mi familia de TODAY,

Mientras escribo esto, mi corazón está por todos lados. Sé que estoy tomando la decisión correcta, pero es dolorosa. Y todos ustedes son la razón. Dicen que dos cosas pueden ser correctas al mismo tiempo, y lo estoy sintiendo tan profundamente ahora mismo. Los amo y es hora de que deje el programa.

Mi tiempo en NBC ha sido la historia de amor profesional más larga de mi vida. Pero sólo porque ustedes han estado a mi lado en esta aventura de veintiséis años. Mirando hacia atrás, las matemáticas son una locura. 26 años en NBC News - Diez años en Dateline, siete a las siete en punto, dieciséis a las diez en punto. Estoy imaginando sus rostros y sus familias y todas las formas en que me han levantado e inspirado. Eso es mi corazón cantando. Muchas de mis relaciones profesionales se han convertido en algunas de mis amistades más preciadas. Savannah: mi roca. Jenna: mi compañera de aventuras. Al: mi amigo más antiguo en 30 Rock. Craig, Carson, Sheinelle y Dylan: mi familia. Libby, Mazz y Talia: mis líderes intrépidos. Extrañaré desesperadamente a todos y cada uno de ustedes en TODAY.

He estado sopesando esta decisión durante bastante tiempo. ¿Estoy realmente lista? Pero la celebración de mi sexagésimo cumpleaños en la Plaza se sintió como un cambio. Como un enorme y alegre ¡SÍ, lo eres! Lo vi todo con tanta claridad: mi carrera en la radiodifusión ha sido más que significativa, me espera una nueva década de vida y ahora mis hijas y mi madre necesitan y merecen una porción más grande de mi tiempo. Los extrañaré a todos desesperadamente, pero estoy lista y emocionada.

Como estaré trabajando hasta principios de 2025, hay mucho tiempo para hablar sobre lo que nos espera a todos. Pero una cosa que sé con certeza ahora es esto: todo estará bien. Las plumas del pavo real nunca se erizan… sin importar quién venga o se vaya. TODAY y su increíble gente, todos ustedes, nunca flaquean. Siempre resisten el cambio con gracia y coraje.

Feliz y agradecida, planeo seguir siendo parte de la familia de NBC, la relación laboral más larga que he tenido la suerte de mantener cerca de mi corazón. Estaré cerca. ¿Cómo podría no estarlo? La familia es familia y todos ustedes lo serán.

Con cariño,

Hoda

En un mensaje en Instagram, Hoda publicó el jueves una foto con la frase "Por cierto, llevo la sonrisa que me regalaste", junto con un texto que decía "Feliz jueves xx y gracias".

Hoda ha sido parte de la estructura de NBC News durante casi tres décadas. Anteriormente trabajó en "Dateline" y como copresentadora de la cuarta hora de TODAY con Kathie Lee Gifford y luego con Jenna Bush Hager.