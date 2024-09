5 puntos claves del partido entre los Chicago Bears y los Tennessee Titans

Es sólo una victoria, pero los Chicago Bears están oficialmente empatados en el primer puesto de la NFC con los Minnesota Vikings y los Detroit Lions tras una remontada de 24-17 en casa ante los Tennessee Titans.

La victoria del domingo también significó que el novato de los Bears, Caleb Williams, se convirtió en el primer mariscal de campo seleccionado en primera posición en el draft en ganar su primera titularidad desde 2002.

El esperado debut oficial de Williams en la NFL no fue la actuación más impresionante. Tuvo problemas al principio, ya que los Bears no pudieron correr el balón contra el frente de Tennessee. En última instancia, Williams terminó el día con 14 de 29 pases completos para 92 yardas y un rating de 55,5. Los Bears solo corrieron 86 yardas, la mayoría de las cuales llegaron en su último drive.

Pero la defensa de Chicago fue una historia diferente, gracias a un despeje bloqueado por el safety Jonathan Owens y al touchdown del cornerback Tyrique Stevenson.

Los jugadores de la ofensiva estaban universalmente agradecidos de que la defensa los apoyara, pero no están dispuestos a descansar sabiendo que los respaldarán cada semana.

"Definitivamente esa no es nuestra mentalidad", dijo el receptor abierto de los Bears, Rome Odunze. "Queremos ser los que salgan a hacer jugadas y que este equipo se apoye en nosotros".

Según Odunze, si la ofensiva ejecuta correctamente, los Bears comenzarán a arrasar con los equipos con victorias descontroladas.

"Si obtenemos un desempeño como el que tuvo la defensa hoy y la ofensiva está haciendo lo que tiene que hacer, estamos aquí y se ve mucho más lindo", dijo Odunze.

Mientras los Bears miran hacia su próximo partido durante el Sunday Night Football contra los Houston Texans como visitantes, aquí hay cinco conclusiones del primer partido de los Bears.

Un comienzo lento

Un Soldier Field eléctrico estaba listo para explotar el domingo, pero los Bears no pudieron encender la mecha durante una primera mitad mediocre.

Williams y la ofensiva tuvieron poco éxito en los primeros 30 minutos. Williams completó 8 de 14 pases para 52 yardas y una calificación de 65.2 en la primera mitad. Williams también recibió una captura de 19 yardas en una jugada crítica durante el primer cuarto que sacó a los Bears del rango de gol de campo.

El mal comienzo no se debió solo a un mariscal de campo novato que hizo su primera titularidad en la NFL. La línea ofensiva, específicamente el centro Coleman Shelton y el guardia derecho Nate Davis, fueron intimidados por la línea defensiva interior de los Titans, que jugó un papel importante en las dificultades tanto del juego terrestre como del aéreo.

Los Bears acumularon solo 16 yardas terrestres en la primera mitad.

La defensa del entrenador en jefe Matt Eberflus salió fuerte, forzando tres jugadas consecutivas de tres y fuera para comenzar. Pero el juego terrestre de los Titans se puso en marcha en su tercera serie, y una anotación terrestre de 26 yardas de Tony Pollard le dio a Tennessee una ventaja temprana de 7-0.

La defensa de los Bears cedió un promedio de 86 yardas por tierra por juego la temporada pasada, pero los Titans los destrozaron con 115 en la primera mitad el domingo.

Después de que un gol de campo corto puso el marcador 10-0 para los Titans, el mariscal de campo Will Levis diseñó una serie de 14 jugadas y 83 yardas que amplió la ventaja a 17-0 a fines del segundo cuarto. Levis terminó la serie con un pase de touchdown de 17 yardas al ala cerrada Chigoziem Okonkwo. Okonkwo hizo una atrapada saltando contra el esquinero Tyrique Stevenson en la zona de anotación.

Los equipos especiales fueron especiales

La ofensiva de los Bears se quedó estancada en el barro al comienzo del tercer cuarto. Williams tuvo un pase desviado en la línea y luego fue capturado en tercera y 20 después de dos penalizaciones previas al saque en la línea ofensiva.

Pero la defensa forzó un despeje, y la unidad de devolución de despejes inyectó vida nuevamente en un Soldier Field en estado de coma.

El ala defensiva Daniel Hardy logró penetrar rápidamente y bloqueó el despeje, lo que permitió que el safety Jonathan Owens lo recogiera y lo devolviera para un touchdown, reduciendo la ventaja de los Titans a 17-10.

La esposa de Owens, la gimnasta campeona Simon Biles, tuvo la reacción perfecta después de ver la jugada.

¿Dónde estaba el juego terrestre?

Los problemas de juego terrestre de los Bears continuaron en la segunda mitad, ya que la línea ofensiva continuó siendo intimidada por el frente defensivo de Tennessee. El tackle defensivo novato T'Vondre Sweat se salió con la suya con quien los Bears pusieron frente a él.

Al entrar al último cuarto, Williams y Jones lideraron al equipo con 11 yardas terrestres cada uno.

Los Bears terminaron el juego con 86 yardas terrestres en 20 acarreos (4.3 yardas por acarreo). Pero 14 de ellas llegaron en una barrida a DJ Moore.

Swift lideró al equipo con 30 yardas en 10 acarreos.

Pero la defensa de los Bears puso las garras sobre el joven mariscal de campo de los Titans, Will Levis, y llevó a los Bears a una improbable victoria de remontada.

El domingo comenzó como un día que se suponía que iba a ser todo sobre la llegada de Caleb Williams como mariscal de campo franquicia de los Bears.

Pero terminó como un recordatorio del camino rocoso que normalmente le espera a un mariscal de campo novato, y que los Bears tienen una defensa que puede llevarlo en los días en que no tiene su mejor juego.

Williams y la ofensiva pasaron casi todo el día estancados en punto muerto o yendo en reversa contra

La defensa de los Tennessee Titans tomó ventaja por 17-0 y dominó el juego hasta bien entrado el tercer cuarto.

La defensa de los Bears brilla

Con Williams y la ofensiva de los Bears incapaces de ponerse en marcha, la defensa se encargó de tomar el control contra Levis y los Titans.

El strip-sack de Taylor, que fue recuperado por T.J. Edwards, condujo a un gol de campo de 48 yardas de Cairo Santos, que redujo la ventaja de Tennessee a 17-16.

Luego, en la siguiente serie, DeMarcus Walker presionó a Levis en tercera y 6. Walker tenía a Levis en sus manos y el mariscal de campo inexplicablemente intentó lanzar el balón fuera de los límites del campo. El balón nunca llegó a la línea lateral y el esquinero Tyrique Stevenson lo interceptó y lo metió para un touchdown de 43 yardas para seis yardas para darle a Chicago su primera ventaja del juego.

Una conversión exitosa de dos puntos dejó el marcador 24-17 para los Bears a menos de ocho minutos de juego.

Los Titans tuvieron una última oportunidad de empatar el juego, pero Jaylon Johnson interceptó a Levis para asegurar que los Bears comenzaran con un inicio de 1-0.

El mariscal de campo novato de los Bears parece un novato

Williams ciertamente lució como un novato el domingo contra los Titans.

Recibió una mala captura que les costó 19 yardas en la primera mitad. Fue impreciso y se aceleró a medida que la presión de los Titans seguía presionándolo. Tuvo varios balones desviados en la línea de golpeo y tuvo suerte de no lanzar su primera intercepción de su carrera en un balón que se fue desviado de Moore y a las manos de Odunze.

La selección general número 1 tuvo un posible pase de touchdown que Keenan Allen dejó caer, pero en general fue una actuación difícil para un mariscal de campo joven que tendrá que pasar por dolores de crecimiento en su primer año.

"Obviamente, no nos desempeñamos como queríamos", dijo Williams sobre la ofensiva después de la victoria. "Queremos ser el equipo más eficiente, yo incluido. No jugué como quería. Fallé algunos pases que normalmente no fallo, y todas esas otras cosas. Creo que las pequeñas cosas siempre conducen a grandes cosas y hacen que esos momentos sean mucho más importantes, hacen que los juegos sean mucho más parejos. Solo pequeñas cosas, ya sea una jugada de pase que tuve que hacer a D'Andre Swift en la zona plana y fallé un poco frente a él, o fallar un poco [al receptor abierto DJ Moore] en esa ruta de extremo en el lado trasero justo frente a él".

La primera selección general llegó a Chicago con el peso de una ciudad sobre sus hombros. Considerado un "talento generacional", Williams sorprendió durante el campo de entrenamiento y la pretemporada con su talento en el brazo y su capacidad para crear jugadas.

Pero hubo momentos difíciles en el campo de entrenamiento contra la defensa ascendente de los Bears, y es inevitable que haya altibajos durante el primer año de la era Williams.

Williams lo esperaba. El desempeño del domingo le enseñó una lección y le mostró en qué debe concentrarse mientras los Bears se preparan para enfrentar a los Houston Texans en la Semana 2.

"Lo primero que aprendí fue seguir luchando, entender al equipo que está aquí conmigo en este viaje, en esta batalla conmigo, y son increíbles", dijo Williams. "Y en segundo lugar, diría que volver al laboratorio, reunirme con los muchachos, principalmente los receptores abiertos, alas cerradas, todos estos otros muchachos, solo para asegurarnos de que estemos en la misma página al final de la semana, asegurarnos de que cuando tengamos estas oportunidades, cuando quieran ir a cubrir cero, les hagamos pagar. No lo hicimos hoy, pero vamos a mejorar en el futuro y en el futuro cercano".