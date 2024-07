 4 de Julio: cuidado con los fuegos artificiales

En el Día de la Independencia, es cuando se reportan más heridos por el mal uso de los fuegos artificiales.

Por eso el gobierno local pide que asista a lugares donde profesionales los manejan.

A nivel local, durante el mes de julio de 2023, no se reportaron muertos, pero sí se registraron 108 heridos, un 47 por ciento fueron por culpa de los morteros, 13 por ciento velas romanas, 11 por petardos y 10 por cohetes de botella.

Las personas se lesionan más las manos, el torso y los ojos. Pero no solo los seres humanos, los animales también pueden sufrir debido a la pólvora por lo que los veterinarios recomiendan:

Tener los perros y los gatos encerrados.

Asegúrese que los perros que se dejan afuera estén amarrados.

Asegúrese de darles un paseo antes de los fuegos artificiales.

Si están adentro, déjelos con música, con el televisor prendido o manténgalos entretenidos.

Además, otras recomendaciones son:

No deje nunca a los niños cerca de los fuegos artificiales.

Asegúrese de que sea legal el uso de la pólvora en su zona ya que podría enfrentar multas.

Mantenga un balde lleno de agua o manguera cerca en caso de algún accidente.

Encienda los fuegos artificiales uno por uno.

No tome alcohol si usa fuegos artificiales y no intente de prender uno que no le funcionó. Ante cualquier emergencia comuníquese con el 911.