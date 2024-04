New York Times publica una lista de los “25 mejores restaurantes de Chicago ahora mismo”

Un total de 25 restaurantes de Chicago acaban de ser nombrados los mejores de la ciudad, según un nuevo artículo del New York Times.

La lista, titulada "Los 25 mejores restaurantes de Chicago ahora mismo", fue publicada por el medio el martes como parte de una serie "Dónde comer" que destaca los restaurantes favoritos de los editores en ciudades de todo el país.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"Exploramos la vasta escena gastronómica de la ciudad, desde hot dogs estelares y reconocidas carnes italianas hasta menús de degustación refinados", comienza el artículo, aunque reconocemos que sus selecciones podrían causar revuelo. "Y estamos aquí para recibir sus comentarios", dice el artículo entre paréntesis.

Muchos de los restaurantes de la lista han atraído recientemente la atención nacional después de haber sido romantizados en el exitoso programa de FX "The Bear", con sede en Chicago, o de haber obtenido prestigiosos elogios como nominaciones a James Beard o estrellas Michelin. Otros han aparecido en listas recientes similares de Food & Wine Magazine y Esquire.

La lista no está clasificada y los restaurantes aparecen en orden alfabético. El primer restaurante de la lista es Akahoski Ramen, que abrió en el barrio Logan Square de la ciudad en noviembre de 2023. Según el artículo, el chef y propietario Mike Santinover utilizó Reddit para ayudarle con la investigación y las recetas de ramen.

"Llevó ese impulso viral a este restaurante tradicional, donde las reservas se agotan a los pocos minutos de su lanzamiento", dice el artículo, y agrega que solo hay cuatro ramen en el menú.

Los únicos dos restaurantes de Chicago que aparecieron recientemente en el ranking "2023 Best New Restaurants in America" de Esquire también figuran en la lista: el restaurante vasco Asador Bastian, en River North, y Warlord, un lugar de moda con poca luz en Avondale.

Varios restaurantes con calificación Michelin también figuran en la lista, incluido Ever, en Fulton Market; Oriole, en West Loop; Boka, en el casco antiguo; Avec, en West Loop y River North, y The Duck Inn, en Bridgeport.

Kasama, en Ukranian Village, y Lula Café, en Logan Square también figuran en la lista. Ambos restaurantes aparecen en la guía Michelin de Chicago y fueron nominados a los premios James Beard 2024.

Virtue, en Hyde Park, que ganó un premio James Beard en 2023, también figura en la lista.

La lista también incluye dos instituciones icónicas de Chicago: Johnnie's Beef y Superdawg.

La lista completa de 25 se puede encontrar a continuación:

Akahoski Ramen

Al Bawadi Grill

Asador Bastian

Avec

Boka

Brindille

Ever

Hopleaf

Johnnie's Beef

Kasama

Kim's Uncle Pizza

Lula Café

Maxwells Trading

Mi Tocaya Antojeria

Monteverde

Oriole

Shanghai Terrace

Superdawg

Thattu

The Duck Inn

The Loyalist

Tortas Frontera

Uncle John's Bar-B-Que

Virtue

Warlord

Puedes leer el artículo completo del New York Times aquí.