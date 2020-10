¿Cuándo se enfermó Trump? Comentarios de médicos crean confusión sobre su diagnóstico de COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la madrugada del viernes que había dado positivo al COVID-19 pero un día después, el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, aseguró que el mandatario tenía "72 horas" desde su diagnóstico.

Otro médico que trataba al presidente, Brian Garibaldi, dijo que había sido tratado con anticuerpos hace “48 horas”, lo que sería el jueves en la mañana.

Los comentarios, hechos durante un reporte especial sobre las condiciones de salud del presidente, despertaron confusión sobre desde cuándo Trump está enfermo y recibe tratamiento por el coronavirus y especialmente, si el presidente habría asistido a un evento de campaña en Nueva Jersey, sabiendo de su contagio.

Luego del informe médico, un funcionario de la Casa Blanca dijo que los médicos querían decir que Trump estaba en el "día 3" y agregó que el tratamiento con anticuerpos se administró el jueves por la noche, no hace 48 horas.

El sábado por la tarde, Conley emitió un comunicado a través de la Casa Blanca diciendo que Trump había sido diagnosticado el jueves por la noche y que recibió el tratamiento con anticuerpos el viernes.

"Utilicé incorrectamente el término '72 horas' en lugar de 'día tres' y '48' en lugar de 'día dos' con respecto a su diagnóstico y la administración de la terapia de anticuerpos policlonales", dice el comunicado.

Sin embargo, Conley no fue el médico que dijo que a Trump le habían administrado anticuerpos hace 48 horas; fue el doctor Garibaldi.

Para agregar más confusión al tema, una fuente anónima dijo a los reporteros que cubren la Casa Blanca que "los signos vitales en las últimas 24 horas han sido muy preocupantes... no estamos aún en un camino claro hacia la recuperación". Esta información no ha sido confirmada por NBC News.

El presidente Trump se mantiene en el hospital militar Walter Reed como medida de "precaución" tras su diagnóstico de COVID-19. No tiene fiebre, no no necesita oxígeno, está trabajando y evoluciona "muy bien", según sus doctores.

Al momento, no se ha indicado cuándo pudiera ser dado de alta en el hospital.